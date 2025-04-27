ГЭЦ Азербайджана провел пробный экзамен на сертификат профессионального бухгалтера

В корпусе электронных экзаменов Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Азербайджана состоялся пробный экзамен по I и II этапам на получение сертификата профессионального бухгалтера.
Об этом
В экзамене приняли участие 352 человека.
Экзамен проводился посредством компьютеров и длился 3 часа. Для кандидатов были созданы все необходимые условия для демонстрации своих знаний. После завершения экзамена участники имели возможность ознакомиться с результатами по заданиям закрытого типа.
Так как проверка письменных заданий требует времени, окончательные результаты экзамена планируется объявить в течение шести недель.