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ГЭЦ Азербайджана провел пробные экзамены для желающих поступить в резидентуру

ГЭЦ Азербайджана провел пробные экзамены для желающих поступить в резидентуру Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана провел пробный экзамен по первому этапу вступительного экзамена (оценка знаний по базовым предметам) для кандидатов, желающих поступить в резидентуру.
Наука и образование
30 апреля 2023 г. 15:13
ГЭЦ Азербайджана провел пробные экзамены для желающих поступить в резидентуру

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана провел пробный экзамен по первому этапу вступительного экзамена (оценка знаний по базовым предметам) для кандидатов, желающих поступить в резидентуру.

Об этом Report сообщили в Центре.

Экзамен был проведен с использованием компьютеров в здании ГЭЦ, расположенном по адресу улица А.Саламзаде, 28, Насиминский район города Баку. Кандидатам было отведено два с половиной часа.

В экзамене приняли участие 90 человек. После сдачи кандидатом бланков с ответами или истечения отведенного времени экзаменуемым были выданы соответствующие справки по результатам экзамена.

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Версия на азербайджанском языке Rezidenturaya qəbul olmaq istəyənlər üçün sınaq imtahanı keçirilib

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