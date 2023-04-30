ГЭЦ Азербайджана провел пробные экзамены для желающих поступить в резидентуру

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана провел пробный экзамен по первому этапу вступительного экзамена (оценка знаний по базовым предметам) для кандидатов, желающих поступить в резидентуру.

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана провел пробный экзамен по первому этапу вступительного экзамена (оценка знаний по базовым предметам) для кандидатов, желающих поступить в резидентуру.

Об этом Report сообщили в Центре.

Экзамен был проведен с использованием компьютеров в здании ГЭЦ, расположенном по адресу улица А.Саламзаде, 28, Насиминский район города Баку. Кандидатам было отведено два с половиной часа.

В экзамене приняли участие 90 человек. После сдачи кандидатом бланков с ответами или истечения отведенного времени экзаменуемым были выданы соответствующие справки по результатам экзамена.