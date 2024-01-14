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ГЭЦ Азербайджана провел пробные экзамены для желающих поступить в магистратуру

ГЭЦ Азербайджана провел пробные экзамены для желающих поступить в магистратуру Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 14 января провел пробный экзамен для бакалавров, готовящихся к вступительному экзамену в магистратуру высших учебных заведений.
Наука и образование
14 января 2024 г. 15:21
ГЭЦ Азербайджана провел пробные экзамены для желающих поступить в магистратуру

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 14 января провел пробный экзамен для бакалавров, готовящихся к вступительному экзамену в магистратуру высших учебных заведений.

Об этом Report сообщили в ГЭЦ.

Экзамен был организован в четырех зданиях в Баку, Нахчыване и Гяндже. В ГЭЦ работал оперативный штаб, поддерживалась регулярная связь с центрами, где проходили экзамены.

По предварительной информации, два человека были отстранены из-за обнаружения у них мобильного телефона.

Результаты экзаменов будут оглашены в течение ближайших двух недель.

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Версия на азербайджанском языке DİM magistratura səviyyəsi üzrə sınaq imtahanı keçirib

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