ГЭЦ Азербайджана провел пробные экзамены для желающих поступить в магистратуру

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 14 января провел пробный экзамен для бакалавров, готовящихся к вступительному экзамену в магистратуру высших учебных заведений.

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 14 января провел пробный экзамен для бакалавров, готовящихся к вступительному экзамену в магистратуру высших учебных заведений.

Об этом Report сообщили в ГЭЦ.

Экзамен был организован в четырех зданиях в Баку, Нахчыване и Гяндже. В ГЭЦ работал оперативный штаб, поддерживалась регулярная связь с центрами, где проходили экзамены.

По предварительной информации, два человека были отстранены из-за обнаружения у них мобильного телефона.

Результаты экзаменов будут оглашены в течение ближайших двух недель.