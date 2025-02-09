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ГЭЦ Азербайджана провел письменный экзамен для кандидатов на должность судьи

ГЭЦ Азербайджана провел письменный экзамен для кандидатов на должность судьи В корпусе электронных экзаменов Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Азербайджана сегодня был проведен письменный экзамен для кандидатов на должность судьи.
Наука и образование
9 февраля 2025 г. 16:27
ГЭЦ Азербайджана провел письменный экзамен для кандидатов на должность судьи

В корпусе электронных экзаменов Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Азербайджана сегодня был проведен письменный экзамен для кандидатов на должность судьи.

Об этом Report сообщили в Центре.

Согласно информации, экзамен проводился на электронных носителях и длился четыре часа. В письменном экзамене приняли участие 207 кандидатов, набравших 60 и более баллов на тестовом этапе.

Кандидаты продемонстрировали свои навыки в решении юридических казусов.

Результаты экзамена будут объявлены Комитетом по отбору судей после проверки письменных работ.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDövlət İmtahan Mərkəzində hakimliyə namizədlərlə yazılı imtahan keçirilib

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