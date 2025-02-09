ГЭЦ Азербайджана провел письменный экзамен для кандидатов на должность судьи

В корпусе электронных экзаменов Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Азербайджана сегодня был проведен письменный экзамен для кандидатов на должность судьи.

В корпусе электронных экзаменов Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Азербайджана сегодня был проведен письменный экзамен для кандидатов на должность судьи.

Об этом Report сообщили в Центре.

Согласно информации, экзамен проводился на электронных носителях и длился четыре часа. В письменном экзамене приняли участие 207 кандидатов, набравших 60 и более баллов на тестовом этапе.

Кандидаты продемонстрировали свои навыки в решении юридических казусов.

Результаты экзамена будут объявлены Комитетом по отбору судей после проверки письменных работ.