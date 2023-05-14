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ГЭЦ Азербайджана провел очередные экзамены на базе 9-летнего образования

ГЭЦ Азербайджана провел очередные экзамены на базе 9-летнего образования Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 14 мая провел очередные экзамены на базе общего (9-летнего) среднего образования.
Наука и образование
14 мая 2023 г. 16:09
ГЭЦ Азербайджана провел очередные экзамены на базе 9-летнего образования

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 14 мая провел очередные экзамены на базе общего (9-летнего) среднего образования.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, экзамены, в которых предусматривалось участие 14 328 человек, были организованы в Баку, Шеки, Лянкяране, Гяндже, Сумгайыте, Мингячевире, Ширване, Абшеронском, Шамкирском, Бардинском, Сабирабадском, Гёйчайском, Джалилабадском, Хачмазском районах и Нахчыванской АР.

В целях обеспечения проведения экзаменов были задействованы 56 общих экзаменационных руководителей, 179 экзаменационных руководителей, 1 340 преподавателей-контролеров, 157 работников пропускного режима и 56 представителей зданий.

Согласно предварительной информации, поступившей в оперативный штаб, два человека были удалены с экзамена ввиду обнаружения у них мобильных телефонов. Указанные нарушения задокументированы и по ним в настоящее время ведутся проверки.

Обработка экзаменационных протоколов и карточек с ответами начнется в ГЭЦ 15 мая. Результаты экзаменов планируется огласить в течение ближайших трех недель.

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