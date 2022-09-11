ГЭЦ Азербайджана провел экзамены для госслужащих

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана сегодня провел тестовый экзамен для продолжения деятельности на государственной службе на должности, соответствующие группам AB, AC (административно-управленческие должности) и BA, BB (административ

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана сегодня провел тестовый экзамен для продолжения деятельности на государственной службе на должностях, соответствующих группам AB, AC (административно-управленческие должности) и BA, BB (административно-исполнительные должности).

Как передает Report со ссылкой на ГЭЦ, экзамен по должностным группам AB, AC, BA проводился посредством компьютера.

Из 107 кандидатов 71 добился успеха, выполнив требуемые условия.

Результаты экзамена на должности по группе ВВ, который был проведен на бумажном носителе, будут объявлены в течение двух дней.

Отметим, что кандидату, успешно сдавшему экзамен, будет выдан сертификат согласно должностям, входящим в подгруппы. Сертификат действителен в течение 5 лет.

Апелляционная комиссия по результатам экзаменов будет работать в Государственном экзаменационном центре 12-14 сентября с 14:00 до 17:00.

Кроме того, был проведен тестовый экзамен для поступления на государственную службу на должности, соответствующие группам АВ и АС (административно-управленческие должности).

Из 69 экзаменуемых добились успеха 32 человека.

Успешно сдавшим экзамен лицам также будет выдан соответствующий сертификат со сроком действия 5 лет.