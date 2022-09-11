ГЭЦ Азербайджана провел экзамены для госслужащих

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана сегодня провел тестовый экзамен для продолжения деятельности на государственной службе на должностях, соответствующих группам AB, AC (административно-управленческие должности) и BA, BB (административно-исполнительные должности).
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Из 107 кандидатов 71 добился успеха, выполнив требуемые условия.
Результаты экзамена на должности по группе ВВ, который был проведен на бумажном носителе, будут объявлены в течение двух дней.
Отметим, что кандидату, успешно сдавшему экзамен, будет выдан сертификат согласно должностям, входящим в подгруппы. Сертификат действителен в течение 5 лет.
Апелляционная комиссия по результатам экзаменов будет работать в Государственном экзаменационном центре 12-14 сентября с 14:00 до 17:00.
Кроме того, был проведен тестовый экзамен для поступления на государственную службу на должности, соответствующие группам АВ и АС (административно-управленческие должности).
Из 69 экзаменуемых добились успеха 32 человека.
Успешно сдавшим экзамен лицам также будет выдан соответствующий сертификат со сроком действия 5 лет.