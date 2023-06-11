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ГЭЦ Азербайджана провел экзамен по специальностям музыкального искусства

ГЭЦ Азербайджана провел экзамен по специальностям музыкального искусства Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана провел тестовый экзамен по предметам гармония и сольфеджио, теория музыки и сольфеджио в рамках приема на специальности музыкального искусства, требующие особых способностей.
Наука и образование
11 июня 2023 г. 14:38
ГЭЦ Азербайджана провел экзамен по специальностям музыкального искусства

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана провел тестовый экзамен по предметам гармония и сольфеджио, теория музыки и сольфеджио в рамках приема на специальности музыкального искусства, требующие особых способностей.

Об этом Report сообщили в ГЭЦ.

Экзамены были организованы в Баку, Гяндже и Нахчыване. В них предусматривалось участие 1 072 абитуриентов.

Из них 879 человек должны были принять участие в экзаменах по дисциплине теория музыки и сольфеджио, а 113 - по гармонии и сольфеджио. Кроме того, из общего числа абитуриентов 80 человек должны были сдать экзамены по обеим дисциплинам.

Результаты будут объявлены в ближайшие 2-3 дня, добавили в центре.

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