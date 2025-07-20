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ГЭЦ Азербайджана проведет очередной экзамен по приему на госслужбу

ГЭЦ Азербайджана проведет очередной экзамен по приему на госслужбу Государственный экзаменационный центр
Наука и образование
20 июля 2025 г. 07:15
ГЭЦ Азербайджана проведет очередной экзамен по приему на госслужбу

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет тестовые экзамены для желающих поступить на государственную службу на должностях, соответствующих подгруппам AB, AC вида А (административные руководящие должности) и подгруппам BA, BB вида В (административные исполнительные должности).

Как сообщили Report в ГЭЦ, экзамены начнутся в 11:00 и 16:00. Кандидаты, прибывшие после 10:45 и 15:45 соответственно, не будут допущены к экзамену.

Для участия в экзамене прошли регистрацию 1 627 человек.

Кандидаты должны принести на экзамен следующие документы:

- Оригинал документа, удостоверяющего личность;

- Пропуск на экзамен.

Экзамен будет проводиться в электронной форме с использованием компьютеров в двух зданиях в Баку и Нахчыване.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün inzibati rəhbər və icraçı vəzifələr üzrə dövlət qulluğuna qəbul imtahanları keçiriləcək

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