ГЭЦ Азербайджана проведет очередной экзамен по приему на госслужбу

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет тестовые экзамены для желающих поступить на государственную службу на должностях, соответствующих подгруппам AB, AC вида А (административные руководящие должности) и подгруппам BA, BB вида В (административные исполнительные должности).
Как сообщили
Для участия в экзамене прошли регистрацию 1 627 человек.
Кандидаты должны принести на экзамен следующие документы:
- Оригинал документа, удостоверяющего личность;
- Пропуск на экзамен.
Экзамен будет проводиться в электронной форме с использованием компьютеров в двух зданиях в Баку и Нахчыване.