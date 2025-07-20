ГЭЦ Азербайджана проведет очередной экзамен по приему на госслужбу

Государственный экзаменационный центр

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет тестовые экзамены для желающих поступить на государственную службу на должностях, соответствующих подгруппам AB, AC вида А (административные руководящие должности) и подгруппам BA, BB вида В (административные исполнительные должности).

Как сообщили Report в ГЭЦ, экзамены начнутся в 11:00 и 16:00. Кандидаты, прибывшие после 10:45 и 15:45 соответственно, не будут допущены к экзамену.

Для участия в экзамене прошли регистрацию 1 627 человек.

Кандидаты должны принести на экзамен следующие документы:

- Оригинал документа, удостоверяющего личность;

- Пропуск на экзамен.

Экзамен будет проводиться в электронной форме с использованием компьютеров в двух зданиях в Баку и Нахчыване.