ГЭЦ Азербайджана проведет второй этап вступительного экзамена в резидентуру

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет сегодня в Баку и Нахчыване второй этап вступительного экзамена в резидентуру.
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Приходя на экзамен, кандидат должен иметь при себе оригинал документа, удостоверяющего личность, и "Лист пропуска на экзамен". В случае отсутствия какого-либо из указанных документов или наличии несоответствия между ними кандидат не будет допущен к экзамену.
Для участия во втором этапе экзамена зарегистрировались 934 кандидата, в том числе 756 выпускников азербайджанского, 178 - русского секторов. В целом 336 кандидатов являются выпускниками этого года, остальные 598 - выпускники предыдущих лет. Восемь кандидатов являются гражданами иностранных государств.
Ожидается, что в Баку экзамены будут сдавать 898 кандидатов, а в Нахчыване - 36 кандидатов.