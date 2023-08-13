О нас

ГЭЦ Азербайджана проведет второй этап вступительного экзамена в резидентуру

ГЭЦ Азербайджана проведет второй этап вступительного экзамена в резидентуру Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет сегодня в Баку и Нахчыване второй этап вступительного экзамена в резидентуру.
Наука и образование
13 августа 2023 г. 06:35
ГЭЦ Азербайджана проведет второй этап вступительного экзамена в резидентуру

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет сегодня в Баку и Нахчыване второй этап вступительного экзамена в резидентуру.

Как сообщает Report со ссылкой на ГЭЦ, в Баку экзамен будет проходить в 4 зданиях, в Нахчыване - в одном. Во всех зданиях экзамен начнется в 10:00 и продлится 2 часа 30 минут. За 15 минут до начала экзамена режим пропуска будет завершен, прибывшие после этого участники не будут допущены к экзаменам.

Приходя на экзамен, кандидат должен иметь при себе оригинал документа, удостоверяющего личность, и "Лист пропуска на экзамен". В случае отсутствия какого-либо из указанных документов или наличии несоответствия между ними кандидат не будет допущен к экзамену.

Для участия во втором этапе экзамена зарегистрировались 934 кандидата, в том числе 756 выпускников азербайджанского, 178 - русского секторов. В целом 336 кандидатов являются выпускниками этого года, остальные 598 - выпускники предыдущих лет. Восемь кандидатов являются гражданами иностранных государств.

Ожидается, что в Баку экзамены будут сдавать 898 кандидатов, а в Нахчыване - 36 кандидатов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Rezidenturaya qəbul imtahanının 2-ci mərhələsi keçirilir

Самое важное

Министр обороны Турции: Мы достигли соглашения с Азербайджаном относительно истребителя KAAN
Министр обороны Турции: Мы достигли соглашения с Азербайджаном относительно истребителя KAAN
12 августа 2023 г. 15:40
МЧС в очередной раз обратился к населению в связи с правилами безопасности на пляжах
МЧС в очередной раз обратился к населению в связи с правилами безопасности на пляжах
12 августа 2023 г. 10:46
Армянские бандформирования под защитой РМК
ВидеоАрмянские бандформирования под защитой РМК
12 августа 2023 г. 10:42
Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу
Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу
12 августа 2023 г. 09:16
Зеленский провел заседание СНБО, объявил об увольнении всех областных военкомов
Зеленский провел заседание СНБО, объявил об увольнении всех областных военкомов
11 августа 2023 г. 15:29
Глава ГЭЦ обратилась к абитуриентам и их родителям
Глава ГЭЦ обратилась к абитуриентам и их родителям
11 августа 2023 г. 12:34
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла России в Азербайджане
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла России в Азербайджане
10 августа 2023 г. 10:47
МИД распространил информацию об упрощении визовых процедур в связи с Международным конгрессом астронавтики
МИД распространил информацию об упрощении визовых процедур в связи с Международным конгрессом астронавтики
9 августа 2023 г. 19:21
Глава ИВ Садаракского района освобождена от должности
Глава ИВ Садаракского района освобождена от должности
9 августа 2023 г. 16:32
Упрощены визовые процедуры для прибывающих на 74-ый Международный конгресс астронавтики
Упрощены визовые процедуры для прибывающих на 74-ый Международный конгресс астронавтики
8 августа 2023 г. 18:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi