ГЭЦ Азербайджана проведет второй этап вступительного экзамена в резидентуру

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет сегодня в Баку и Нахчыване второй этап вступительного экзамена в резидентуру.

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет сегодня в Баку и Нахчыване второй этап вступительного экзамена в резидентуру.

Как сообщает Report со ссылкой на ГЭЦ, в Баку экзамен будет проходить в 4 зданиях, в Нахчыване - в одном. Во всех зданиях экзамен начнется в 10:00 и продлится 2 часа 30 минут. За 15 минут до начала экзамена режим пропуска будет завершен, прибывшие после этого участники не будут допущены к экзаменам.

Приходя на экзамен, кандидат должен иметь при себе оригинал документа, удостоверяющего личность, и "Лист пропуска на экзамен". В случае отсутствия какого-либо из указанных документов или наличии несоответствия между ними кандидат не будет допущен к экзамену.

Для участия во втором этапе экзамена зарегистрировались 934 кандидата, в том числе 756 выпускников азербайджанского, 178 - русского секторов. В целом 336 кандидатов являются выпускниками этого года, остальные 598 - выпускники предыдущих лет. Восемь кандидатов являются гражданами иностранных государств.

Ожидается, что в Баку экзамены будут сдавать 898 кандидатов, а в Нахчыване - 36 кандидатов.