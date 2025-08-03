ГЭЦ Азербайджана проведет тестовый экзамен по музыкальной литературе

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана сегодня проведет тестовый экзамен по предмету Музыкальная литература.

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана сегодня проведет тестовый экзамен по предмету Музыкальная литература.

Как сообщили Report , в экзамене предусматривается участие 111 абитуриентов в Баку и трех в Нахчыване.

На экзамене абитуриентам будут представлены 30 тестовых заданий закрытого типа, из них 10 включают определение музыкальных образцов, а 20 заданий охватывают проверку знаний о жизни и творчестве азербайджанских, западноевропейских и русских композиторов, а также о различных художественных стилях и периодах. Оценивание проводится по 10-балльной шкале.

Экзамен начнется в 16:00 и продлится один час. Участники должны прибыть в здание экзамена в указанное в пропуске время. Абитуриенты, прибывая на экзамен, должны иметь при себе пропуск на экзамен, оригинал удостоверения личности (иностранные граждане и лица без гражданства – вид на жительство, лица со статусом беженца и их семьи – удостоверение беженца).

Запрещается приносить в здание экзамена и использовать мобильные телефоны, умные часы и другие средства связи, калькуляторы и другие электронные устройства, конспекты, словари, таблицы, сумки, справочники, внешние запоминающие устройства.