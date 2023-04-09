ГЭЦ Азербайджана проведет сегодня выпускные экзамены на уровне неполного среднего образования

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет сегодня в Насиминском, Наримановском, Сабунчинском, Сабаильском, Хатаинском районах города Баку, Гяндже, Лянкяране, Шеки, а также в Астаринском, Агдамском, Агджабединском, Агсуинском, Биляс

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет сегодня в Насиминском, Наримановском, Сабунчинском, Сабаильском, Хатаинском районах города Баку, Гяндже, Лянкяране, Шеки, а также в Астаринском, Агдамском, Агджабединском, Агсуинском, Билясуварском, Дашкесанском, Хызынском, Имишлинском, Кюрдамирском, Гусарском, Саатлинском, Шабранском, Самухском, Шамкирском, Сиязанском и Зардабском районах выпускные экзамены на уровне неполного среднего (9-летнего) образования.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу центра, в сегодняшних экзаменах ожидается участие 47 917 учащихся. Экзамен начнется в 11:00, однако пропускной режим будет завершен в 10:45, и лица, прибывшие после указанного времени, не будут допущены к экзаменам.

В целях недопущения излишней массовости для экзаменуемых установлены различные сроки входа в здание экзамена, и это время указано в листе пропуска на экзамен. Поэтому кандидатам рекомендуется приходить в указанное в вышеупомянутом листе время.

Учащиеся должны иметь при себе лист пропуска на экзамен и оригинал документа, удостоверяющего личность.

Участники, у которых нет фотографии в удостоверении личности, наряду с другими документами, должны иметь при себе справку, выданную учебным заведением, с фотографией (к удостоверению прикрепляется фотография участника размером 3х4 см, фото заверяется печатью).

Всего для проведения экзаменов выделено 3 575 залов в 195 зданиях.