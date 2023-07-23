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ГЭЦ Азербайджана проведет сегодня вступительные экзамены в вузы по IV группе специальностей

ГЭЦ Азербайджана проведет сегодня вступительные экзамены в вузы по IV группе специальностей Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана сегодня проведет вступительный экзамен в высшие учебные заведения по IV группе специальностей.
Наука и образование
23 июля 2023 г. 06:00
ГЭЦ Азербайджана проведет сегодня вступительные экзамены в вузы по IV группе специальностей

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана сегодня проведет вступительный экзамен в высшие учебные заведения по IV группе специальностей.

Как передает Report, сегодня также состоится экзамен по информатике для абитуриентов, выбравших подгруппы RK и Rİ в I группе специальностей.

Экзамены, в которых ожидается участие 12 613 абитуриентов, будут организованы в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Газахе, Агстафе, Сумгайыте, Мингячевире, Шеки, Барде, Гёйчае, Кюрдамире, Ширване, Сабирабаде, Джалилабаде, Лянкяране и Хачмазе.

С 17 июля на сайте Государственного экзаменационного центра участники могут распечатать "лист пропуска на экзамен".

Экзамен начинается в 10:00, за 15 минут до начала - в 09:45 пропускной режим будет завершен, и прибывшие после этого участники не будут допущены к экзаменам.

Экзаменуемые должны иметь при себе следующие документы:

- "лист пропуска на экзамен";

- оригинал документа, удостоверяющего личность:

а) граждане Азербайджанской Республики (включая лиц младше 16 лет) - удостоверение личности;

б) иностранцы и лица без гражданства - разрешения, выданные Государственной миграционной службой, а получившие статус беженца иностранные граждане и члены их семей - удостоверение беженца.

Участники, у которых нет фотографии в удостоверении личности, наряду с другими документами, должны иметь при себе справку, выданную учебным заведением, с фотографией (к удостоверению прикрепляется фотография участника размером 3х4 см, фото заверяется печатью).

Отметим, что для освещения хода экзаменов прошли аккредитацию 39 представителей СМИ.

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