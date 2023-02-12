ГЭЦ Азербайджана проведет сегодня экзамены для желающих поступить на госслужбу

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет сегодня тестовый экзамен для желающих поступить на государственную службу на должностях, соответствующих группам ВА и ВВ, относящихся к типу В административных должностей государственной сл

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет сегодня тестовый экзамен для желающих поступить на государственную службу на должностях, соответствующих группам ВА и ВВ, относящихся к типу В административных должностей государственной службы (административные руководящие должности).

Как сообщает Report , экзамены начнутся во всех корпусах в 11:00 и продлятся три часа. Кандидаты, прибывшие после 10:45, к экзамену не допускаются.

Кандидаты, прошедшие регистрацию для участия в экзамене, должны распечатать "Лист пропуска на экзамен" на сайте Центра. Наряду с пропускным листом им также предоставляется "Памятка кандидата", где даются важные рекомендации относительно экзаменационного процесса, правил, которым они должны следовать, и другая необходимая информация.

Участники экзамена должны иметь при себе оригинал документа, удостоверяющего личность, и вышеупомянутый "Лист пропуска на экзамен".

В ГЭЦ добавили, что для участия в экзаменах прошли регистрацию 2 212 кандидатов.