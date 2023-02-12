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ГЭЦ Азербайджана проведет сегодня экзамены для желающих поступить на госслужбу

ГЭЦ Азербайджана проведет сегодня экзамены для желающих поступить на госслужбу Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет сегодня тестовый экзамен для желающих поступить на государственную службу на должностях, соответствующих группам ВА и ВВ, относящихся к типу В административных должностей государственной сл
Наука и образование
12 февраля 2023 г. 09:00
ГЭЦ Азербайджана проведет сегодня экзамены для желающих поступить на госслужбу

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет сегодня тестовый экзамен для желающих поступить на государственную службу на должностях, соответствующих группам ВА и ВВ, относящихся к типу В административных должностей государственной службы (административные руководящие должности).

Как сообщает Report, экзамены начнутся во всех корпусах в 11:00 и продлятся три часа. Кандидаты, прибывшие после 10:45, к экзамену не допускаются.

Кандидаты, прошедшие регистрацию для участия в экзамене, должны распечатать "Лист пропуска на экзамен" на сайте Центра. Наряду с пропускным листом им также предоставляется "Памятка кандидата", где даются важные рекомендации относительно экзаменационного процесса, правил, которым они должны следовать, и другая необходимая информация.

Участники экзамена должны иметь при себе оригинал документа, удостоверяющего личность, и вышеупомянутый "Лист пропуска на экзамен".

В ГЭЦ добавили, что для участия в экзаменах прошли регистрацию 2 212 кандидатов.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün dövlət qulluğuna qəbul üçün növbəti test imtahanı keçiriləcək

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