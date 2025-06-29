ГЭЦ Азербайджана проведет повторный тестовый экзамен по азербайджанскому языку

ГЭЦ Азербайджана проведет повторный тестовый экзамен по азербайджанскому языку

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет повторный тестовый экзамен по азербайджанскому языку для абитуриентов текущего и предыдущих лет, подавших документы для поступления в вузы или средние специальные учебные заведения, но не участвовавших в экзамене 4 мая либо получивших на нём неудовлетворительную оценку. Экзамен также предназначен для выпускников текущего года, не принимавших участие в экзамене 4 мая в рамках выпускных испытаний по общему (9-летнему) и полному (11-летнему) среднему образованию.

Как сообщили Report в ГЭЦ, экзамен будет организован в 7 зданиях в городах Баку и Нахчыван. Начало экзамена — в 10:00. Пропуск в здание завершится в 09:45. Участники, пришедшие позже, не будут допущены.

Экзаменуемые должны иметь при себе следующие документы:

- "Лист пропуска на экзамен";

- оригинал документа, удостоверяющего личность:

а) граждане Азербайджанской Республики (включая лиц младше 16 лет) - удостоверение личности;

б) иностранцы и лица без гражданства - разрешения, выданные Государственной миграционной службой, а получившие статус беженца иностранные граждане и члены их семей - удостоверение беженца.

Участники, у которых нет фотографии в удостоверении личности, наряду с другими документами, должны иметь при себе справку, выданную учебным заведением, с фотографией (к справке прикрепляется фотография участника размером 3х4 см, фото заверяется печатью).