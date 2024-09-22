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ГЭЦ Азербайджана проведет первый этап экзамена для желающих получить сертификат бухгалтера

ГЭЦ Азербайджана проведет первый этап экзамена для желающих получить сертификат бухгалтера Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана сегодня проведет первый этап (задания по бухгалтерскому учету - ред.) экзамена для получения сертификата профессионального бухгалтера.
Наука и образование
22 сентября 2024 г. 06:42
ГЭЦ Азербайджана проведет первый этап экзамена для желающих получить сертификат бухгалтера

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана сегодня проведет первый этап (задания по бухгалтерскому учету - ред.) экзамена для получения сертификата профессионального бухгалтера.

Как сообщили Report в ГЭЦ, для участия в экзаменах, зарегистрировались 1 513 человек.

Экзамен начнется в 10:00, кандидаты, прибывшие после 9:45, не допускаются в экзаменационное здание. Продолжительность экзамена составит три часа, кандидату будет представлено 40 тестовых заданий.

Претенденты, прибывающие на экзамен, должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и лист пропуска на экзамен.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün 1 500-dən çox namizəd peşəkar mühasib sertifikatı imtahanı verəcək

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