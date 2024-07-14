ГЭЦ Азербайджана проведет первый этап экзамена для желающих получить сертификат бухгалтера

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана сегодня проведет первый этап (задания по бухгалтерскому учету - ред.) экзамена для получения сертификата профессионального бухгалтера.

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана сегодня проведет первый этап (задания по бухгалтерскому учету - ред.) экзамена для получения сертификата профессионального бухгалтера.

Как сообщили Report в ГЭЦ, для участия в экзаменах, которые пройдут в Баку и Нахчыване, зарегистрировались 2 512 человек.

Экзамен начнется в 10:00, кандидаты, прибывшие после 9:45, не допускаются в экзаменационное здание. Продолжительность экзамена составит три часа, кандидату будет представлено 40 тестовых заданий.

Претенденты, прибывающие на экзамен, должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и лист пропуска на экзамен.