ГЭЦ Азербайджана проведет очередной экзамен TOEFL IBT

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана сегодня проведет очередной экзамен TOEFL IBT.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Центр.
Согласно информации, экзамен пройдет в профильном корпусе ведомства по адресу Бинагадинский район, улица С.С.Ахундова, 50.
Экзамен начинается в 09:00. Кандидаты должны явиться к зданию не позднее 08:00 и иметь при себе удостоверение личности или общегражданский паспорт. Лиц в возрасте 15 лет и моложе должны сопровождать родители.
Напомним, что аналогичный экзамен ГЭЦ провел 7 декабря.