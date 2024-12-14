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ГЭЦ Азербайджана проведет очередной экзамен TOEFL IBT

ГЭЦ Азербайджана проведет очередной экзамен TOEFL IBT Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана сегодня проведет очередной экзамен TOEFL IBT.
Наука и образование
14 декабря 2024 г. 07:22
ГЭЦ Азербайджана проведет очередной экзамен TOEFL IBT

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана сегодня проведет очередной экзамен TOEFL IBT.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Центр.

Согласно информации, экзамен пройдет в профильном корпусе ведомства по адресу Бинагадинский район, улица С.С.Ахундова, 50.

Экзамен начинается в 09:00. Кандидаты должны явиться к зданию не позднее 08:00 и иметь при себе удостоверение личности или общегражданский паспорт. Лиц в возрасте 15 лет и моложе должны сопровождать родители.

Напомним, что аналогичный экзамен ГЭЦ провел 7 декабря.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün DİM-də TOEFL iBT imtahanı keçiriləcək

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