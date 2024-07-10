ГЭЦ Азербайджана проведет очередной экзамен TOEFL IBT

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет экзамен TOEFL IBT.

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет экзамен TOEFL IBT.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Центр.

Согласно информации, экзамен пройдет в здании ведомства по адресу Бинагадинский район, улица С.С.Ахундова, 108.

Экзамен начинается в 09:00. Кандидаты должны явиться к зданию не позднее 08:00 и иметь при себе удостоверение личности или общегражданский паспорт. Лиц в возрасте 15 лет и моложе должны сопровождать родители.

С подробной информацией об экзамене можно ознакомиться на странице ГЭЦ.