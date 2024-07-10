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ГЭЦ Азербайджана проведет очередной экзамен TOEFL IBT

ГЭЦ Азербайджана проведет очередной экзамен TOEFL IBT Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет экзамен TOEFL IBT.
Наука и образование
10 июля 2024 г. 07:33
ГЭЦ Азербайджана проведет очередной экзамен TOEFL IBT

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет экзамен TOEFL IBT.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Центр.

Согласно информации, экзамен пройдет в здании ведомства по адресу Бинагадинский район, улица С.С.Ахундова, 108.

Экзамен начинается в 09:00. Кандидаты должны явиться к зданию не позднее 08:00 и иметь при себе удостоверение личности или общегражданский паспорт. Лиц в возрасте 15 лет и моложе должны сопровождать родители.

С подробной информацией об экзамене можно ознакомиться на странице ГЭЦ.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün TOEFL iBT imtahanı keçiriləcək

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