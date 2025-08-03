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ГЭЦ Азербайджана проведет очередной экзамен по приему на госслужбу

ГЭЦ Азербайджана проведет очередной экзамен по приему на госслужбу Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ)
Наука и образование
3 августа 2025 г. 08:20
ГЭЦ Азербайджана проведет очередной экзамен по приему на госслужбу

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана сегодня проведет экзамен для продолжения деятельности на государственной службе на должностях, соответствующих подгруппам AB, AC вида А (административные руководящие должности) и подгруппам BA, BB вида В (административные исполнительные должности), а также экзамен по приему на госслужбу на должностях, соответствующих подгруппе BB.

Как сообщает Report, что тестовый экзамен по подгруппе BB будет организован в электронном виде, на него зарегистрировались 783 кандидата.

Экзамен начнется в 10:00, прибывшие после 09:45 не будут допущены к экзамену.

Для сдачи экзамена по продолжению деятельности на государственной службе зарегистрировались в общей сложности 198 кандидатов. Экзамен будет организован также в электронном виде, начнется в 16:00 и продлится 2 часа 30 минут. Прибывшие после 15:45 не будут допущены к экзамену.

Кандидаты, прибывающие на эти экзамены, обязательно должны иметь при себе оригинал документа, удостоверяющего личность, и пропуск на экзамен.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün minə yaxın namizəd dövlət qulluğu üzrə imtahan verəcək

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