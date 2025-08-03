ГЭЦ Азербайджана проведет очередной экзамен по приему на госслужбу

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ)

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана сегодня проведет экзамен для продолжения деятельности на государственной службе на должностях, соответствующих подгруппам AB, AC вида А (административные руководящие должности) и подгруппам BA, BB вида В (административные исполнительные должности), а также экзамен по приему на госслужбу на должностях, соответствующих подгруппе BB.

Как сообщает Report , что тестовый экзамен по подгруппе BB будет организован в электронном виде, на него зарегистрировались 783 кандидата.

Экзамен начнется в 10:00, прибывшие после 09:45 не будут допущены к экзамену.

Для сдачи экзамена по продолжению деятельности на государственной службе зарегистрировались в общей сложности 198 кандидатов. Экзамен будет организован также в электронном виде, начнется в 16:00 и продлится 2 часа 30 минут. Прибывшие после 15:45 не будут допущены к экзамену.

Кандидаты, прибывающие на эти экзамены, обязательно должны иметь при себе оригинал документа, удостоверяющего личность, и пропуск на экзамен.