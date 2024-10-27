ГЭЦ Азербайджана проведет очередной экзамен для водителей такси

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 27 октября проведет очередной экзамен для водителей такси, прошедших специальную подготовку.

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 27 октября проведет очередной экзамен для водителей такси, прошедших специальную подготовку.

Как передает Report со ссылкой на Центр, в этот день также будут организованы экзамены для оценки уровня подготовки ответственных лиц операторов международных пассажирских и грузовых перевозок автомобильным транспортом и водителей, осуществляющих международные грузовые перевозки.

Для участия в экзаменах зарегистрировалось в общей сложности 1 398 человек.

Экзамен для водителей такси, прошедших специальную подготовку, помимо корпуса электронных экзаменов ГЭЦ (город Баку, Бинагадинский район, ул. С.С.Ахундова, 50) будет проводиться и в Гянджинском региональном отделении ГЭЦ, а экзамены для оценки результатов специальной подготовки ответственных лиц операторов международных пассажирских и грузовых перевозок автомобильным транспортом и водителей, осуществляющих международные грузовые перевозки, будут проводиться в упомянутом здании в Баку.

Участники экзамена смогут ознакомиться с итогами по завершении экзамена, результаты также будут размещены на сайте ГЭЦ на следующий день.

Приходя на экзамен, кандидат должен иметь при себе "Лист пропуска на экзамен" и оригинал удостоверения личности. При отсутствии одного из указанных документов или несоответствии между ними кандидат не будет допущен к экзамену.

На экзамене, который продлится один час, водителям такси будет предложено 20 тестовых заданий, охватывающих программу специальной подготовки, этическое поведение и нормативно-правовые акты, регулирующие пассажирские перевозки автомобильным транспортом, а ответственным лицам операторов международных пассажирских и грузовых перевозок автомобильным транспортом и водителям, осуществляющим международные грузовые перевозки, будет предложено 25 тестовых заданий на профессиональную компетентность. Каждое правильно выполненное задание оценивается в 1 балл. Неправильные ответы не влияют на итоговый результат.

Водители такси, набравшие десять и более баллов, ответственные лица операторов международных пассажирских и грузовых перевозок и водители, осуществляющие международные грузовые перевозки, набравшие 15 и более баллов, получат соответствующие сертификаты.