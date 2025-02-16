ГЭЦ Азербайджана проведет экзамен на степень доктора философии по иностранным языкам

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана сегодня проведет экзамен по иностранным языкам на степень доктора философии для обучающихся или завершивших обучение в докторантуре, диссертантуре и адъюнктуре.
Об этом
Экзамен, в котором ожидается участие 215 человек, начинается в 11:00. За 15 минут до этого, в 10:45, пропускной режим будет завершен. Участники, прибывшие после этого, не будут допущены в здание экзамена.
Кандидаты должны принести на экзамен следующие документы:
- оригинал документа, удостоверяющего личность;
- "Пропуск на экзамен".
Первая половина экзамена (1 час 30 минут) отводится на тестовые задания, вторая - на выполнение письменных заданий (эссе и письменное описание визуальной информации). Между тестовым и письменным блоком предусмотрен перерыв 15 минут.
Примечание 1. Экзамен, который состоится 16 февраля, будет состоять из блоков аудирования, чтения, использования языка (лексико-грамматические задания) и письма. Кандидаты, которые не примут участие в этом экзамене, не допускаются к экзамену по разговорному блоку (запланирован на 19 февраля). Кандидаты, не принявшие участие в экзамене по разговорному блоку, не получат сертификат.
Примечание 2. Как на экзамене по иностранному языку, так и на экзаменах по азербайджанскому языку для иностранцев и лиц без гражданства, каждый правильный ответ на тестовое задание оценивается в 1 балл, неправильные ответы не влияют на итоговый результат. Задания по письменному и разговорному блоку оцениваются по 10-балльной шкале. Таким образом, максимальный балл, который можно набрать на экзамене, равен 50. Кандидаты, набравшие минимум 20 процентов баллов по блокам аудирования, чтения, использования языка (лексико-грамматические задания), письма и речи, в общей сложности не менее 30 баллов на экзамене по иностранному языку, а для иностранцев - не менее 25 баллов на экзамене по азербайджанскому языку, проходят минимальный требуемый порог.
Примечание 3. Экзамен по азербайджанскому языку для доктора философии и разговорному блоку для иностранцев и лиц без гражданства состоится 17 февраля.