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ГЭЦ Азербайджана проведет экзамены по приему на госслужбу

ГЭЦ Азербайджана проведет экзамены по приему на госслужбу Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет экзамены для желающих продолжить деятельность на государственной службе на должностях, соответствующих группам АВ и АС (административные руководители), ВА и ВВ (административные исполнители
Наука и образование
17 марта 2024 г. 07:02
ГЭЦ Азербайджана проведет экзамены по приему на госслужбу

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет экзамены для желающих продолжить деятельность на государственной службе на должностях, соответствующих группам АВ и АС (административные руководители), ВА и ВВ (административные исполнители), а также для желающих поступить на госслужбу на должности АВ и АС.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ГЭЦ.

Согласно информации, экзамен для желающих поступить на госслужбу на должности АВ и АС, относящиеся к типу А (административные руководители), будет проведен в электронной форме по адресу: Насиминский район, улица Самеда Вургуна, Экзаменационный центр Азербайджанского Медицинского Университета, учебный корпус № 5.

Для участия в экзамене, который начнется в 10:00, прошли регистрацию 115 человек. Кандидаты должны прибыть к экзаменационному зданию не позднее 09:00.

Лица, желающие продолжить деятельность на государственной службе на должностях, соответствующих группе ВВ (административные исполнители), будут сдавать экзамен на бумажных носителях. В листе пропуска указана вся необходимая информация. Экзамен начнется в 11:00 и продлится 2 часа 30 минут. Кандидаты, прибывшие после 10:45, к экзамену не допускаются.

Участники по остальным группам (АВ, АС и ВА) будут сдавать экзамен для продолжения деятельности на государственной службе в электронной форме. Для них экзамен в учебном корпусе № 5 Экзаменационного центра Азербайджанского Медицинского Университета начнется в 15:00. Кандидаты должны прибыть к экзаменационному зданию не позднее 14:00. Экзамен для упомянутой категории лиц также продлится 2 часа 30 минут.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət qulluğu vəzifələri üzrə test imtahanları keçiriləcək

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