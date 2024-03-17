ГЭЦ Азербайджана проведет экзамены по приему на госслужбу

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет экзамены для желающих продолжить деятельность на государственной службе на должностях, соответствующих группам АВ и АС (административные руководители), ВА и ВВ (административные исполнители

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет экзамены для желающих продолжить деятельность на государственной службе на должностях, соответствующих группам АВ и АС (административные руководители), ВА и ВВ (административные исполнители), а также для желающих поступить на госслужбу на должности АВ и АС.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ГЭЦ.

Согласно информации, экзамен для желающих поступить на госслужбу на должности АВ и АС, относящиеся к типу А (административные руководители), будет проведен в электронной форме по адресу: Насиминский район, улица Самеда Вургуна, Экзаменационный центр Азербайджанского Медицинского Университета, учебный корпус № 5.

Для участия в экзамене, который начнется в 10:00, прошли регистрацию 115 человек. Кандидаты должны прибыть к экзаменационному зданию не позднее 09:00.

Лица, желающие продолжить деятельность на государственной службе на должностях, соответствующих группе ВВ (административные исполнители), будут сдавать экзамен на бумажных носителях. В листе пропуска указана вся необходимая информация. Экзамен начнется в 11:00 и продлится 2 часа 30 минут. Кандидаты, прибывшие после 10:45, к экзамену не допускаются.

Участники по остальным группам (АВ, АС и ВА) будут сдавать экзамен для продолжения деятельности на государственной службе в электронной форме. Для них экзамен в учебном корпусе № 5 Экзаменационного центра Азербайджанского Медицинского Университета начнется в 15:00. Кандидаты должны прибыть к экзаменационному зданию не позднее 14:00. Экзамен для упомянутой категории лиц также продлится 2 часа 30 минут.