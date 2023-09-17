ГЭЦ Азербайджана проведет экзамены для приема на дипслужбу в МИД

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана распространил информацию о запланированных на 23 и 24 сентября экзаменах для желающих поступить на дипломатическую службу в Министерство иностранных дел.

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана распространил информацию о запланированных на 23 и 24 сентября экзаменах для желающих поступить на дипломатическую службу в Министерство иностранных дел.

Как передает Report , второй этап письменного экзамена, на котором будут проверяться знание иностранного языка и навыки письма на азербайджанском языке, состоится 23 сентября 2023 года.

Экзамен по разговорному блоку пройдет 24 сентября 2023 года в административном здании ГЭЦ, расположенном по адресу улица Абдулвахаба Саламзаде, 28 Насиминского района Баку (рядом со станцией метро "8 Ноября").

Отметим, что ко второму этапу письменного экзамена по набору на дипломатическую службу в Министерство иностранных дел допускаются кандидаты, набравшие более 50% (более 40% у кандидатов, выбравших китайский, арабский, персидский, французский, испанский, португальский языки и иврит) по каждому блоку заданий на первом этапе.