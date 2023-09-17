О нас

ГЭЦ Азербайджана проведет экзамены для приема на дипслужбу в МИД

ГЭЦ Азербайджана проведет экзамены для приема на дипслужбу в МИД Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана распространил информацию о запланированных на 23 и 24 сентября экзаменах для желающих поступить на дипломатическую службу в Министерство иностранных дел.
Наука и образование
17 сентября 2023 г. 07:28
ГЭЦ Азербайджана проведет экзамены для приема на дипслужбу в МИД

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана распространил информацию о запланированных на 23 и 24 сентября экзаменах для желающих поступить на дипломатическую службу в Министерство иностранных дел.

Как передает Report, второй этап письменного экзамена, на котором будут проверяться знание иностранного языка и навыки письма на азербайджанском языке, состоится 23 сентября 2023 года.

Экзамен по разговорному блоку пройдет 24 сентября 2023 года в административном здании ГЭЦ, расположенном по адресу улица Абдулвахаба Саламзаде, 28 Насиминского района Баку (рядом со станцией метро "8 Ноября").

Отметим, что ко второму этапу письменного экзамена по набору на дипломатическую службу в Министерство иностранных дел допускаются кандидаты, набравшие более 50% (более 40% у кандидатов, выбравших китайский, арабский, персидский, французский, испанский, португальский языки и иврит) по каждому блоку заданий на первом этапе.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке XİN-ə diplomatik xidmətə işə qəbul imtahanının ikinci mərhələsi keçiriləcək

Самое важное

В Лачыне прозвенел первый за 32 года школьный звонок, начались занятия в школе № 2
ФотоВ Лачыне прозвенел первый за 32 года школьный звонок, начались занятия в школе № 2
15 сентября 2023 г. 10:58
МО: ВС Армении обстреляли позиции армии Азербайджана в Нахчыване
МО: ВС Армении обстреляли позиции армии Азербайджана в Нахчыване
14 сентября 2023 г. 17:01
Президент Азербайджана принял участие в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Душанбе
ФотоПрезидент Азербайджана принял участие в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Душанбе
14 сентября 2023 г. 16:58
МИД Азербайджана: Армения пытается отвлечь внимание от своих провокаций
МИД Азербайджана: Армения пытается отвлечь внимание от своих провокаций
14 сентября 2023 г. 11:32
Азербайджанским военнослужащим, погибшим в ДТП, будет присвоен статус шехида
Азербайджанским военнослужащим, погибшим в ДТП, будет присвоен статус шехида
14 сентября 2023 г. 11:00
Президент Азербайджана прибыл с визитом в Таджикистан
ФотоПрезидент Азербайджана прибыл с визитом в Таджикистан
14 сентября 2023 г. 10:31
В результате аварии военно-транспортного средства погибли военнослужащие Азербайджанской армии
В результате аварии военно-транспортного средства погибли военнослужащие Азербайджанской армии
13 сентября 2023 г. 20:33
МИД: Азербайджан представил Армении свои комментарии по мирному соглашению
МИД: Азербайджан представил Армении свои комментарии по мирному соглашению
13 сентября 2023 г. 15:16
МО: Пресечена провокация незаконных армянских вооруженных формирований в Агдамском направлении
МО: Пресечена провокация незаконных армянских вооруженных формирований в Агдамском направлении
13 сентября 2023 г. 13:26
Президент принял участие в открытии нового здания полной средней школы номер 11 в Хырдалане
ФотоПрезидент принял участие в открытии нового здания полной средней школы номер 11 в Хырдалане
12 сентября 2023 г. 13:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi