ГЭЦ Азербайджана проведет экзамен по способностям для поступающих по специальности "журналистика"

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана сегодня проведет экзамен на выявление способностей кандидатов, поступающих в вузы по специальности "журналистика".
Как сообщает
В экзаменах ожидается участие 893 абитуриентов.
Экзамены в Баку, Нахчыване, Гяндже, Лянкяране, Шеки, Барде, Гёйчае, Ширване, Хачмазе, где расположены региональные филиалы ГЭЦ, начнутся в 10:00 и будут длиться 2 часа 30 минут.
За 15 минут до начала экзамена - в 09:45 - режим пропуска завершится, участники, прибывшие позже, не будут допущены к экзамену. Кандидаты могут распечатать "Лист пропуска на экзамен", перейдя по