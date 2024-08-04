ГЭЦ Азербайджана проведет экзамен по способностям для поступающих по специальности "журналистика"

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана сегодня проведет экзамен на выявление способностей кандидатов, поступающих в вузы по специальности "журналистика".

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана сегодня проведет экзамен на выявление способностей кандидатов, поступающих в вузы по специальности "журналистика".

Как сообщает Report , в этом экзамене смогут принять участие абитуриенты, зарегистрировавшиеся путем заполнения анкеты через интернет для поступления на специальность "Журналистика" и выполнившие конкурсное условие, сдав тесты по III группе специальностей.

В экзаменах ожидается участие 893 абитуриентов.

Экзамены в Баку, Нахчыване, Гяндже, Лянкяране, Шеки, Барде, Гёйчае, Ширване, Хачмазе, где расположены региональные филиалы ГЭЦ, начнутся в 10:00 и будут длиться 2 часа 30 минут.