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ГЭЦ Азербайджана проведет экзамен по способностям для поступающих по специальности "журналистика"

ГЭЦ Азербайджана проведет экзамен по способностям для поступающих по специальности "журналистика" Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана сегодня проведет экзамен на выявление способностей кандидатов, поступающих в вузы по специальности "журналистика".
Наука и образование
4 августа 2024 г. 07:18
ГЭЦ Азербайджана проведет экзамен по способностям для поступающих по специальности журналистика

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана сегодня проведет экзамен на выявление способностей кандидатов, поступающих в вузы по специальности "журналистика".

Как сообщает Report, в этом экзамене смогут принять участие абитуриенты, зарегистрировавшиеся путем заполнения анкеты через интернет для поступления на специальность "Журналистика" и выполнившие конкурсное условие, сдав тесты по III группе специальностей.

В экзаменах ожидается участие 893 абитуриентов.

Экзамены в Баку, Нахчыване, Гяндже, Лянкяране, Шеки, Барде, Гёйчае, Ширване, Хачмазе, где расположены региональные филиалы ГЭЦ, начнутся в 10:00 и будут длиться 2 часа 30 минут.

За 15 минут до начала экзамена - в 09:45 - режим пропуска завершится, участники, прибывшие позже, не будут допущены к экзамену. Кандидаты могут распечатать "Лист пропуска на экзамен", перейдя по ссылке.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün jurnalistika ixtisasına qəbul olmaq istəyən abituriyentlər üçün qabiliyyət imtahanı keçiriləcək

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