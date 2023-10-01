ГЭЦ Азербайджана проведет экзамен по признанию специальности обучавшихся за границей лиц

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет экзамен по признанию специальности лиц, получивших образование за границей.

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет экзамен по признанию специальности лиц, получивших образование за границей.

Как передает Report со ссылкой на центр, экзамен будет проведен посредством компьютера в здании ГЭЦ по адресу ул. Абудлвахаба Саламзаде, 28, Насиминский район Баку.

Экзамен начнется в 10:00. Кандидат должен прибыть к экзаменационному зданию за час до начала экзамена. Он должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

При завершении экзамена кандидатом или истечении отведенного времени экзаменуемому будет выдана соответствующая справка. Желающие подать заявление в Апелляционную комиссию по результатам экзамена смогут обратиться в ГЭЦ (адрес: город Баку, Насиминский район, улица Академика Гасана Алиева, 299) 2-4 октября с 14:00 до 17:00.