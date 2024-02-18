ГЭЦ Азербайджана проведет экзамен по приему на госслужбу

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет экзамен по приему на госслужбу по должностям, соответствующим группам BA и BB, относящимся к типу B административных должностей государственной службы (административные исполнительные должности).

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет экзамен по приему на госслужбу по должностям, соответствующим группам BA и BB, относящимся к типу B административных должностей государственной службы (административные исполнительные должности).

Об этом сообщили Report в ГЭЦ.

Экзамен, который пройдет в Баку и Нахчыване, начнется в 11:00 и продлится 3 часа. Кандидаты, явившиеся после 10:45, к экзамену не допускаются.

Всего для участия в экзамене регистрацию прошли 2 754 кандидата (в группе BA - 538, в группе BB - 2 216 кандидатов).