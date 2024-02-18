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ГЭЦ Азербайджана проведет экзамен по приему на госслужбу

ГЭЦ Азербайджана проведет экзамен по приему на госслужбу Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет экзамен по приему на госслужбу по должностям, соответствующим группам BA и BB, относящимся к типу B административных должностей государственной службы (административные исполнительные должности).
Наука и образование
18 февраля 2024 г. 07:27
ГЭЦ Азербайджана проведет экзамен по приему на госслужбу

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет экзамен по приему на госслужбу по должностям, соответствующим группам BA и BB, относящимся к типу B административных должностей государственной службы (административные исполнительные должности).

Об этом сообщили Report в ГЭЦ.

Экзамен, который пройдет в Баку и Нахчыване, начнется в 11:00 и продлится 3 часа. Кандидаты, явившиеся после 10:45, к экзамену не допускаются.

Всего для участия в экзамене регистрацию прошли 2 754 кандидата (в группе BA - 538, в группе BB - 2 216 кандидатов).

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Версия на азербайджанском языке DİM 2800-dək namizəd üçün dövlət qulluğu vəzifələri üzrə test imtahanı keçirir

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