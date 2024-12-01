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ГЭЦ Азербайджана проведет экзамен на степень доктора философии по иностранным языкам

ГЭЦ Азербайджана проведет экзамен на степень доктора философии по иностранным языкам Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 1 декабря проведет в Баку и Нахчыване экзамен по иностранным языкам на степень доктора философии для кандидатов, обучающихся или завершивших обучение в докторантуре, диссертантуре и адъюнктуре.
Наука и образование
1 декабря 2024 г. 08:00
ГЭЦ Азербайджана проведет экзамен на степень доктора философии по иностранным языкам

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 1 декабря проведет в Баку и Нахчыване экзамен по иностранным языкам на степень доктора философии для кандидатов, обучающихся или завершивших обучение в докторантуре, диссертантуре и адъюнктуре.

Как сообщили Report в ГЭЦ, в экзамене планируется участие 207 человек. Экзамен начнется в 11:00, пропускной режим завершится в 10:45. Прибывшие после установленного времени участники не будут допущены в экзаменационное здание.

Кандидаты должен иметь при себе оригинал документа, удостоверяющего личность, и "Лист пропуска на экзамен".

Первые полтора часа отводятся на тестовые задания, вторые - на выполнение письменных заданий (эссе и письменное описание визуальной информации). Между тестовым и письменным блоком предусмотрен 15-минутный перерыв.

Сегодняшний экзамен будет состоять из блоков аудирования, чтения, использования языка (лексико-грамматические задания) и письма. Кандидаты, не принявшие участие в этом экзамене, не допускаются к устному блоку экзамена.

Каждый правильный ответ оценивается в один балл, неправильные ответы не влияют на итоговый результат. Задания по письменному и устному блокам оцениваются по 10-балльной шкале. Таким образом, максимальный балл, который можно набрать на экзамене, равен 50.

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