ГЭЦ Азербайджана проведет экзамен на получение сертификата специалиста по агрострахованию

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет сегодня тестовый экзамен для желающих получить сертификат независимого эксперта по аграрному страхованию.

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет сегодня тестовый экзамен для желающих получить сертификат независимого эксперта по аграрному страхованию.

Об этом Report сообщили в Центре.

Экзамен будет проводиться в здании ГЭЦ по адресу Бинагадинский район, улица С.С.Ахундова, 108.

Регистрация для участия была активна с 14 мая по 14 июня 2024 года, за указанный период обратились 48 кандидатов.

Экзамен начинается в 10:00. Кандидаты должны явиться к экзаменационному зданию не позднее 09:00 и иметь при себе удостоверение личности.