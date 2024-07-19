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ГЭЦ Азербайджана проведет экзамен GRE

ГЭЦ Азербайджана проведет экзамен GRE Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 19 июля проведет экзамен GRE.
Наука и образование
19 июля 2024 г. 06:20
ГЭЦ Азербайджана проведет экзамен GRE

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 19 июля проведет экзамен GRE.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, экзамен GRE: General Test (Graduate Record Examinations) Службы образовательных тестов состоится в Корпусе электронных экзаменов ГЭЦ, расположенном на пересечении улиц Сулеймана Сани Ахундова и Ахмеда Раджабли в Бинагадинском районе Баку.

Лицам, которые примут участие в экзамене, необходимо явиться к экзаменационному зданию не позднее 08:15, иметь при себе удостоверение личности с фотографией или общегражданский паспорт.

Экзамен начнется в 09:00.

Отметим, что тест GRE необходим во многих высших учебных заведениях мира для получения степени магистра, MBA, приема в докторантуру и является одним из показателей, которые учитываются при присуждении стипендий. Существует два типа экзамена: общий (general test) и специализированный (subject).

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