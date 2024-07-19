ГЭЦ Азербайджана проведет экзамен GRE

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 19 июля проведет экзамен GRE.
Как сообщает
Лицам, которые примут участие в экзамене, необходимо явиться к экзаменационному зданию не позднее 08:15, иметь при себе удостоверение личности с фотографией или общегражданский паспорт.
Экзамен начнется в 09:00.
Отметим, что тест GRE необходим во многих высших учебных заведениях мира для получения степени магистра, MBA, приема в докторантуру и является одним из показателей, которые учитываются при присуждении стипендий. Существует два типа экзамена: общий (general test) и специализированный (subject).