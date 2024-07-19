ГЭЦ Азербайджана проведет экзамен GRE

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 19 июля проведет экзамен GRE.

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 19 июля проведет экзамен GRE.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, экзамен GRE: General Test (Graduate Record Examinations) Службы образовательных тестов состоится в Корпусе электронных экзаменов ГЭЦ, расположенном на пересечении улиц Сулеймана Сани Ахундова и Ахмеда Раджабли в Бинагадинском районе Баку.

Лицам, которые примут участие в экзамене, необходимо явиться к экзаменационному зданию не позднее 08:15, иметь при себе удостоверение личности с фотографией или общегражданский паспорт.

Экзамен начнется в 09:00.

Отметим, что тест GRE необходим во многих высших учебных заведениях мира для получения степени магистра, MBA, приема в докторантуру и является одним из показателей, которые учитываются при присуждении стипендий. Существует два типа экзамена: общий (general test) и специализированный (subject).