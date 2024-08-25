ГЭЦ Азербайджана проведет экзамен для водителей такси

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 25 августа организует экзамены для прошедших специальную подготовку водителей такси.
Об этом
Согласно информации, экзамены в здании ГЭЦ по адресу улица С.С.Ахундова, 108, Бинагадинский район, будут проведены в две смены и начнутся в 10:00 и 13:00, длительность каждой сессии составит один час.
Участники экзамена смогут ознакомиться с результатами по завершении экзамена.
Кандидаты должны иметь при себе "Лист пропуска на экзамен" и удостоверение личности. При отсутствии одного из указанных документов или несоответствии между ними кандидат не будет допущен к экзамену.