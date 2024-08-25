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ГЭЦ Азербайджана проведет экзамен для водителей такси

ГЭЦ Азербайджана проведет экзамен для водителей такси Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 25 августа организует экзамены для прошедших специальную подготовку водителей такси.
Наука и образование
25 августа 2024 г. 06:44
ГЭЦ Азербайджана проведет экзамен для водителей такси

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 25 августа организует экзамены для прошедших специальную подготовку водителей такси.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу Центра.

Согласно информации, экзамены в здании ГЭЦ по адресу улица С.С.Ахундова, 108, Бинагадинский район, будут проведены в две смены и начнутся в 10:00 и 13:00, длительность каждой сессии составит один час.

Участники экзамена смогут ознакомиться с результатами по завершении экзамена.

Кандидаты должны иметь при себе "Лист пропуска на экзамен" и удостоверение личности. При отсутствии одного из указанных документов или несоответствии между ними кандидат не будет допущен к экзамену.

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Версия на азербайджанском языке DİM taksi sürücüləri üçün test imtahanı keçirir

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