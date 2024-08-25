ГЭЦ Азербайджана проведет экзамен для водителей такси

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 25 августа организует экзамены для прошедших специальную подготовку водителей такси.

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 25 августа организует экзамены для прошедших специальную подготовку водителей такси.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу Центра.

Согласно информации, экзамены в здании ГЭЦ по адресу улица С.С.Ахундова, 108, Бинагадинский район, будут проведены в две смены и начнутся в 10:00 и 13:00, длительность каждой сессии составит один час.

Участники экзамена смогут ознакомиться с результатами по завершении экзамена.

Кандидаты должны иметь при себе "Лист пропуска на экзамен" и удостоверение личности. При отсутствии одного из указанных документов или несоответствии между ними кандидат не будет допущен к экзамену.