ГЭЦ Азербайджана проведет дополнительный экзамен для около 500 учеников

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 8 сентября проведет дополнительный экзамен для учеников 9-х и 11-х классов, которые по уважительной причине не смогли участвовать в выпускных экзаменах 2024 года, а также для тех, кто сдает экзамены

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 8 сентября проведет дополнительный экзамен для учеников 9-х и 11-х классов, которые по уважительной причине не смогли участвовать в выпускных экзаменах 2024 года, а также для тех, кто сдает экзамены экстерном. Кроме того, ученики, которые в этом году не смогли принять участие в экзамене по азербайджанскому языку (как государственному), также будут сдавать указанный экзамен.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, экзамены будут проведены в Баку, Нахчыване, Гяндже и Ширване.

Экзамены во всех зданиях начнутся в 10:00, режим пропуска завершится 09:45. Участники, прибывшие позже установленного времени, не будут допущены в здание экзамена. Для учеников, в целях недопущения массовости, установлено разное время прибытия, которые указаны "Листе пропуска на экзамен"в пропуске участника экзамена. ГЭЦ рекомендует приходить к экзаменационному зданию в точно указанное время.

Кандидаты, приходящие на экзамен, должны иметь при себе:

- "Лист пропуска на экзамен";

- оригинал документа, удостоверяющего личность:

а) граждане Азербайджанской Республики (включая лиц младше 16 лет) - удостоверение личности;

б) иностранцы и лица без гражданства - разрешения, выданные Государственной миграционной службой, а получившие статус беженца иностранные граждане и члены их семей - удостоверение беженца.

Участники, у которых нет фотографии в удостоверении личности, наряду с другими документами, должны иметь при себе справку, выданную учебным заведением, с фотографией (к справке прикрепляется фотография участника размером 3х4 см, фото заверяется печатью).