ГЭЦ Азербайджана проведет 2-й этап экзамена для желающих получить сертификат бухгалтера

Наука и образование
10 августа 2025 г. 08:30
Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана сегодня проведет второй этап экзамена на получение сертификата профессионального бухгалтера (по законодательству).

Как сообщили Report в ГЭЦ, на участие в экзамене подали заявки 984 человека.

Экзамен начнется в 10:00. После 09:45 кандидаты, прибывшие на место, в здание допущены не будут.

Кандидат должен в указанное в экзаменационном пропуске время прибыть к зданию, где будет сдавать экзамен (информация о здании, дате и времени экзамена указана в экзаменационном пропуске), и иметь при себе следующие документы:

Оригинал документа, удостоверяющего личность (удостоверение личности или общегражданский паспорт);

Экзаменационный пропуск.

Продолжительность экзамена составляет 3 часа. Кандидату предоставляются 40 тестовых заданий по законодательству, относящемуся к выбранному типу сертификата профессионального бухгалтера.

Экзамен пройдет на бумажных носителях в 5 зданиях в Баку и Нахчыване. Для проведения экзамена привлечены 5 общих руководителей экзамена, 12 руководителей экзамена, 90 контролёров, 15 сотрудников пропускного режима (охраны).

