ГЭЦ Азербайджана проведет 2-й этап экзамена для желающих получить сертификат бухгалтера

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 20 октября проведет второй этап (по законодательству) экзамена для желающих получить сертификат профессионального бухгалтера.
Как сообщили
Экзамен во всех зданиях начинается в 11:00. Кандидаты, прибывшие после 10:45, не будут допущены к экзамену.
Кандидат должен прибыть к экзаменационному зданию в указанное в "Листе пропуска на экзамен" время (информация о здании экзамена, дате и времени указана), и иметь при себе следующие документы:
- Оригинал документа, удостоверяющего личность (удостоверение личности или общегражданский паспорт);
- Лист пропуска на экзамен.
На экзамене, который будет длиться три часа, кандидатам будет представлено 40 тестовых заданий по законодательству, относящемуся к типу сертификата профессионального бухгалтера.
Экзамен будет проводиться на бумажных носителях в семи зданиях в Баку.