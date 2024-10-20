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ГЭЦ Азербайджана проведет 2-й этап экзамена для желающих получить сертификат бухгалтера

ГЭЦ Азербайджана проведет 2-й этап экзамена для желающих получить сертификат бухгалтера Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 20 октября проведет второй этап (по законодательству) экзамена для желающих получить сертификат профессионального бухгалтера.
Наука и образование
20 октября 2024 г. 06:09
ГЭЦ Азербайджана проведет 2-й этап экзамена для желающих получить сертификат бухгалтера

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 20 октября проведет второй этап (по законодательству) экзамена для желающих получить сертификат профессионального бухгалтера.

Как сообщили Report в ГЭЦ, для участия в экзамене прошли регистрацию 1 462 человека.

Экзамен во всех зданиях начинается в 11:00. Кандидаты, прибывшие после 10:45, не будут допущены к экзамену.

Кандидат должен прибыть к экзаменационному зданию в указанное в "Листе пропуска на экзамен" время (информация о здании экзамена, дате и времени указана), и иметь при себе следующие документы:

- Оригинал документа, удостоверяющего личность (удостоверение личности или общегражданский паспорт);

- Лист пропуска на экзамен.

На экзамене, который будет длиться три часа, кандидатам будет представлено 40 тестовых заданий по законодательству, относящемуся к типу сертификата профессионального бухгалтера.

Экзамен будет проводиться на бумажных носителях в семи зданиях в Баку.

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Версия на азербайджанском языке Peşəkar mühasib sertifikatı imtahanının II mərhələsi keçiriləcək

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