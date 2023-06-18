ГЭЦ Азербайджана проведет экзамен для желающих поступить на госслужбу

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана сегодня проведет вступительный экзамен для приема на государственную службу на должности, соответствующие группам ВА и ВВ типа В административных должностей (административные исполнительные должност

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана сегодня проведет вступительный экзамен для приема на государственную службу на должности, соответствующие группам ВА и ВВ типа В административных должностей (административные исполнительные должности).

Об этом Report сообщили в пресс-службе центра.

Согласно информации, экзамены будут проведены в восьми зданиях в Баку, их продолжительность составит три часа.

Экзамены во всех зданиях начнутся в 10:00, режим пропуска завершится в 09:45, прибывшие после этого кандидаты не будут допущены к экзаменам.

Запрещается проносить в экзаменационные здания мобильные телефоны и другие средства связи, электронные устройства, калькуляторы, электронные носители информации, книги, тетради, журналы, конспекты, информационные буклеты, словари, таблицы, сумки и другие вспомогательные средства.

Кандидаты должны иметь при себе "лист пропуска на экзамен" и удостоверение личности.

В экзаменах предусматривается участие в целом 1 970 человек, в том числе 506 - по группе ВА и 1 464 - по группе ВВ.