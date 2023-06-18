О нас

ГЭЦ Азербайджана проведет экзамен для желающих поступить на госслужбу

ГЭЦ Азербайджана проведет экзамен для желающих поступить на госслужбу Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана сегодня проведет вступительный экзамен для приема на государственную службу на должности, соответствующие группам ВА и ВВ типа В административных должностей (административные исполнительные должност
Наука и образование
18 июня 2023 г. 07:10
ГЭЦ Азербайджана проведет экзамен для желающих поступить на госслужбу

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана сегодня проведет вступительный экзамен для приема на государственную службу на должности, соответствующие группам ВА и ВВ типа В административных должностей (административные исполнительные должности).

Об этом Report сообщили в пресс-службе центра.

Согласно информации, экзамены будут проведены в восьми зданиях в Баку, их продолжительность составит три часа.

Экзамены во всех зданиях начнутся в 10:00, режим пропуска завершится в 09:45, прибывшие после этого кандидаты не будут допущены к экзаменам.

Запрещается проносить в экзаменационные здания мобильные телефоны и другие средства связи, электронные устройства, калькуляторы, электронные носители информации, книги, тетради, журналы, конспекты, информационные буклеты, словари, таблицы, сумки и другие вспомогательные средства.

Кандидаты должны иметь при себе "лист пропуска на экзамен" и удостоверение личности.

В экзаменах предусматривается участие в целом 1 970 человек, в том числе 506 - по группе ВА и 1 464 - по группе ВВ.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Dövlət qulluğunda inzibati icraçı vəzifələrə test imtahanı keçiriləcək

Другие новости из категории

Сегодня свыше 1,1 тыс. абитуриентов сдадут экзамен по азербайджанскому языку
Сегодня свыше 1,1 тыс. абитуриентов сдадут экзамен по азербайджанскому языку
18 июня 2023 г. 07:00
В Азербайджане будет проведен второй этап экзамена для желающих получить сертификат бухгалтера
В Азербайджане будет проведен второй этап экзамена для желающих получить сертификат бухгалтера
18 июня 2023 г. 06:46
Сегодня в Азербайджане будут проведены экзамены в группы SABAH
Сегодня в Азербайджане будут проведены экзамены в группы SABAH
18 июня 2023 г. 06:22
Эмин Амруллаев: 917 человек получили образование в рамках программ обучения за рубежом
Эмин Амруллаев: 917 человек получили образование в рамках программ обучения за рубежом
17 июня 2023 г. 22:08
В Баку проведены мониторинги в 46 школах
В Баку проведены мониторинги в 46 школах
16 июня 2023 г. 13:55
Управление образования: Трудовые договора с 18 директорами бакинских школ были расторгнуты
Управление образования: Трудовые договора с 18 директорами бакинских школ были расторгнуты
16 июня 2023 г. 13:05
Прошли вступительные экзамены в VI и VII классы лицеев и гимназий
Прошли вступительные экзамены в VI и VII классы лицеев и гимназий
16 июня 2023 г. 12:57
Названо число принятых на работу в бакинские школы в прошлом учебном году
Названо число принятых на работу в бакинские школы в прошлом учебном году
16 июня 2023 г. 11:29
Китай позволит другим странам использовать свой спутник для лунных миссий
Китай позволит другим странам использовать свой спутник для лунных миссий
16 июня 2023 г. 04:09
Центр STEAM открыт в Нахчыване
ФотоЦентр STEAM открыт в Нахчыване
14 июня 2023 г. 21:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi