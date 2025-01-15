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ГЭЦ Азербайджана получил международный сертификат соответствия высоким стандартам качества

ГЭЦ Азербайджана получил международный сертификат соответствия высоким стандартам качества Голландский Исследовательский центр по экзаменам и сертификации (RCEC) вручил Государственному экзаменационному центру (ГЭЦ) Азербайджана сертификат соответствия.
Наука и образование
15 января 2025 г. 16:30
ГЭЦ Азербайджана получил международный сертификат соответствия высоким стандартам качества

Голландский Исследовательский центр по экзаменам и сертификации (RCEC) вручил Государственному экзаменационному центру (ГЭЦ) Азербайджана сертификат соответствия.

Как сообщает Report, сертификат со сроком действия 3 года вручил председателю правления Малейке Аббасзаде директор RCEC Ян Арнольд Брауэр по итогам повторного аудита.

Аббасзаде отметила, что основной целью аудита была не только оценка системы менеджмента качества учреждения, но и дальнейшее повышение ее эффективности.

По ее словам, результат аудита еще раз доказывает, что ГЭЦ применяет инновационные подходы и современные системы управления в своей деятельности.

В свою очередь Брауэр заявил, что этот аудит подтверждает соблюдение учреждением высоких стандартов качества.

Первый аудит со стороны RCEC был проведен в 2020-2021 годах, и в 2021 году ГЭЦ был также награжден сертификатом соответствия.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBeynəlxalq təşkilat DİM-ə uyğunluq sertifikatı təqdim edib

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