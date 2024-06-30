ГЭЦ Азербайджана обратился к абитуриентам в связи с запланированными на 7 июля вступительными экзаменами

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана обратился к абитуриентам в преддверии запланированных на 7 июля вступительных экзаменов.

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана обратился к абитуриентам в преддверии запланированных на 7 июля вступительных экзаменов.

Как сообщает Report , в Центре напомнили, что 7 июля будет проведен вступительный экзамен по II и III группам специальностей, а также дополнительный экзамен по информатике для абитуриентов, выбравших одновременно подгруппы RK и Rİ в I группе специальностей.

Отмечается, что абитуриенты уже могут распечатать "Лист пропуска на экзамен", где указана вся важная информация в связи с экзаменами.

Кандидаты, приходящие на экзамен, должны иметь при себе:

- "Лист пропуска на экзамен";

- оригинал документа, удостоверяющего личность:

а) граждане Азербайджанской Республики (включая лиц младше 16 лет) - удостоверение личности;

б) иностранцы и лица без гражданства - разрешения, выданные Государственной миграционной службой, а получившие статус беженца иностранные граждане и члены их семей - удостоверение беженца.

Участники, у которых нет фотографии в удостоверении личности, наряду с другими документами, должны иметь при себе справку, выданную учебным заведением, с фотографией (к справке прикрепляется фотография участника размером 3х4 см, фото заверяется печатью).