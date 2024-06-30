ГЭЦ Азербайджана обратился к абитуриентам в связи с запланированными на 7 июля вступительными экзаменами

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана обратился к абитуриентам в преддверии запланированных на 7 июля вступительных экзаменов.
Как сообщает
Отмечается, что абитуриенты уже могут распечатать "Лист пропуска на экзамен", где указана вся важная информация в связи с экзаменами.
Кандидаты, приходящие на экзамен, должны иметь при себе:
- "Лист пропуска на экзамен";
- оригинал документа, удостоверяющего личность:
а) граждане Азербайджанской Республики (включая лиц младше 16 лет) - удостоверение личности;
б) иностранцы и лица без гражданства - разрешения, выданные Государственной миграционной службой, а получившие статус беженца иностранные граждане и члены их семей - удостоверение беженца.
Участники, у которых нет фотографии в удостоверении личности, наряду с другими документами, должны иметь при себе справку, выданную учебным заведением, с фотографией (к справке прикрепляется фотография участника размером 3х4 см, фото заверяется печатью).