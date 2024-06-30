О нас

ГЭЦ Азербайджана обратился к абитуриентам в связи с запланированными на 7 июля вступительными экзаменами

ГЭЦ Азербайджана обратился к абитуриентам в связи с запланированными на 7 июля вступительными экзаменами Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана обратился к абитуриентам в преддверии запланированных на 7 июля вступительных экзаменов.
Наука и образование
30 июня 2024 г. 15:08
ГЭЦ Азербайджана обратился к абитуриентам в связи с запланированными на 7 июля вступительными экзаменами

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана обратился к абитуриентам в преддверии запланированных на 7 июля вступительных экзаменов.

Как сообщает Report, в Центре напомнили, что 7 июля будет проведен вступительный экзамен по II и III группам специальностей, а также дополнительный экзамен по информатике для абитуриентов, выбравших одновременно подгруппы RK и Rİ в I группе специальностей.

Отмечается, что абитуриенты уже могут распечатать "Лист пропуска на экзамен", где указана вся важная информация в связи с экзаменами.

Кандидаты, приходящие на экзамен, должны иметь при себе:

- "Лист пропуска на экзамен";

- оригинал документа, удостоверяющего личность:

а) граждане Азербайджанской Республики (включая лиц младше 16 лет) - удостоверение личности;

б) иностранцы и лица без гражданства - разрешения, выданные Государственной миграционной службой, а получившие статус беженца иностранные граждане и члены их семей - удостоверение беженца.

Участники, у которых нет фотографии в удостоверении личности, наряду с другими документами, должны иметь при себе справку, выданную учебным заведением, с фотографией (к справке прикрепляется фотография участника размером 3х4 см, фото заверяется печатью).

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке DİM 7 iyulda keçiriləcək qəbul imtahanları ilə bağlı abituriyentlərə müraciət edib

Экслюзивные новости

Главным тренером бакинского Нефтчи может стать бывшая звезда МЮ
Главным тренером бакинского "Нефтчи" может стать бывшая звезда "МЮ"
24 июня 2024 г. 23:21
Спецпредставитель ЕС: Мир между Азербайджаном и Арменией создаст новые возможности в регионе
Спецпредставитель ЕС: Мир между Азербайджаном и Арменией создаст новые возможности в регионе
24 июня 2024 г. 14:43
Туристическая дипломатия Азербайджана: представительства в Москве и Стамбуле
Туристическая дипломатия Азербайджана: представительства в Москве и Стамбуле
24 июня 2024 г. 11:24
Развитие рынка зеленых финансов и таксономии - приоритеты Казахстана на COP29 в Азербайджане
Развитие рынка зеленых финансов и таксономии - приоритеты Казахстана на COP29 в Азербайджане
22 июня 2024 г. 15:45
Милли Меджлис шестого созыва завершит свою работу на следующей неделе
Милли Меджлис шестого созыва завершит свою работу на следующей неделе
22 июня 2024 г. 12:04
Запрещающий близкородственные браки закон вступит в силу в Азербайджане через год
Запрещающий близкородственные браки закон вступит в силу в Азербайджане через год
22 июня 2024 г. 10:20
Зия Алиев: Уход какой-либо страховой компании с рынка не ожидается
Зия Алиев: Уход какой-либо страховой компании с рынка не ожидается
21 июня 2024 г. 15:24
Генсек ТМТМ: Вклад Азербайджана в проект демонстрирует стремление улучшить международную логистику
Генсек ТМТМ: Вклад Азербайджана в проект демонстрирует стремление улучшить международную логистику
21 июня 2024 г. 14:33
Ален Стивен: Подобные Азербайджану страны могут стать лидерами развития ВИЭ
Ален Стивен: Подобные Азербайджану страны могут стать лидерами развития ВИЭ
21 июня 2024 г. 13:49
Глава Укрэнерго: Более половины энергосети страны повреждено
Глава "Укрэнерго": Более половины энергосети страны повреждено
20 июня 2024 г. 17:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi