ГЭЦ Азербайджана изменил правила экзамена по выявлению особых способностей

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"Внесены некоторые изменения в конкурсные правила экзамена по выявлению особых способностей на 2019/2020 учебный год".

Как сообщает Report, об этом на презентации журнала "Экзамены по выявлению особых способностей" сказал завотделом разработки контролько-измерительных материалов Государственного экзаменационного центра Натик Алиев.

По его словам, согласно изменению, к конкурсу будут допускаться абитуриенты, которые на приемных экзаменах по 5-й группе специальнстей набрали 60 баллов (на выпускных для выпускников текущего года), получившие оценку "6" по специальностям на выявление способностей, оцениваемым в баллах, и получивших оценку "удовлетворительно" по специальностям, оцениваемым "удовлетворительно".

Завотделом отметил, что специальность "дизайн" добавлена в раздел "Изобразительное искусство": "На экзамене по выявлению способностей по данной специальности абитуриентам предоставлены свободные возможности для экзаменационных заданий и экзаменационных предметов. Абитуриенты должны сначала участвовать в экзамене по рисованию. Экзамены по выявлению способностей по специальности "дизайн" пройдут в Баку и Гяндже".