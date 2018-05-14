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    ГЭЦ: Абитуриенты усваивают только 30-52% школьной программы

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    Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Среднестатистический абитуриент усваивает только 30-52% школьной программы по предметам.

    Как сообщает Report, об этом сообщается в 12-м номере журнала "Абитуриент" Государственного экзаменационного центра.

    Согласно информации, с учетом того, что тестовые задания полностью охватывают школьную программу, можно предположить, что среднестатистический выпускник не усваивает 48-70% школьной программы.

    Кроме того, среди среднестатистических абитуриентов преобладают те, кто показывают относительно слабые результаты. Сравнение результатов приемных экзаменов абитуриентов со сплошными "5" в аттестате и со сплошными "3" в аттестате показали, что низкие оценки, поставленные в школах объективны, а высокие – относительно завышены.

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