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ГЭЦ: Абитуриенты осваивают 27-58% школьной программы

ГЭЦ: Абитуриенты осваивают 27-58% школьной программы Составлен среднестатистический портрет абитуриентов, сдающих экзамены в высшие учебные заведения по азербайджанскому и русскому секторам.
Наука и образование
23 июня 2021 г. 15:38
ГЭЦ: Абитуриенты осваивают 27-58% школьной программы

Составлен среднестатистический портрет абитуриентов, сдающих экзамены в высшие учебные заведения по азербайджанскому и русскому секторам.

Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре, в азербайджанском секторе среднестатистический абитуриент на первом этапе правильно отвечает на 52,11% тестовых заданий по родному языку, 29,77% - математике, 37,51% - английскому языку, на втором этапе 58,12% - по родному языку, 49,82% - литературе, 32,29% - математике, 27,41% - физике, 32,85% - химии, 54,07 – биологии, 40,25% - истории, 34,78% - географии.

В русском секторе среднестатистический абитуриент на первом этапе отвечает верно на 57,09% тестовых заданий по родному языку, 31,84% - математике, 51,03% - английскому языку, на втором этапе 53,14% - родному языку, 47,05% - литературе, 33,52% - математике, 27,72% - физике, 33,14% - химии, 47,92% - биологии, 31,15% - истории, 30,71% - географии.

"Из ответов абитуриентов видно, что в обоих секторах среднестатистический абитуриент отвечает верно на 27-58% тестов. С учетом того, что тестовые задания готовятся в рамках школьной программы и не выходят за ее пределы, а во вступительных экзаменах участвуют отобранные ученики школ, можно предположить, что среднестатистический выпускник не осваивает 42,73% школьной программы", - отметили в центре.

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Версия на азербайджанском языке Abituriyentlər məktəb proqramının yalnız 27-58 %-ni mənimsəyirlər - RƏSMİ

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