ГЭЦ: Абитуриенты II и III групп специальностей смогут распечатать "Пропускной лист на экзамен"

© Report

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Государственный экзаменационный центр обратился к абитуриентам.

Как сообщили Report в пресс-службе Центра, абитуриенты, которые примут участие в приемных экзаменах по II и III группам специальностей 13 мая, смогут распечатать "Пропускной лист на экзамен".

Для распечатки следует пройти по ссылке http://eservices.dim.gov.az/brxvbak/

Отметим, что пришедшим на экзамен абитуриентам следует представить оригинал документа, удостоверяющего личность, и "Пропускной лист на экзамен". При отсутствии одного из двух документов или несоответствия документов, абитуриент не будет допущен на экзамен.