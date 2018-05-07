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    ГЭЦ: Абитуриенты II и III групп специальностей смогут распечатать "Пропускной лист на экзамен"

    © Report

    Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Государственный экзаменационный центр обратился к абитуриентам.

    Как сообщили Report в пресс-службе Центра, абитуриенты, которые примут участие в приемных экзаменах по II и III группам специальностей 13 мая, смогут распечатать "Пропускной лист на экзамен".

    Для распечатки следует пройти по ссылке http://eservices.dim.gov.az/brxvbak/

    Отметим, что пришедшим на экзамен абитуриентам следует представить оригинал документа, удостоверяющего личность, и "Пропускной лист на экзамен". При отсутствии одного из двух документов или несоответствия документов, абитуриент не будет допущен на экзамен.

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