Наука и образование
25 августа 2025 г. 16:01
ГЭЦ: Абитуриентам, не поступившим при баллах выше 600, льготы не предоставляются

В этом году 10 абитуриентов, набравших свыше 600 баллов на вступительных экзаменах, не были зачислены в вузы.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель сектора по связям с прессой Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Ханлар Ханларзаде в эфире передачи "Xəbərimiz var" на İTV.

По его словам, в большинстве случаев это связано с выбором единственной специальности для поступления самими абитуриентами .

"К примеру, кандидат, желавший поступить только на медицинский факультет, указывал исключительно эту специальность, не добавляя альтернатив. Перед датой выбора специальностей, ГЭЦ опубликовал анализ конкурсной ситуации. Абитуриенты могли проанализировать количество конкурентов и плановые места, чтобы определиться с направлением", - добавил Ханларзаде.

Он подчеркнул, что даже при высоком балле льготы не применяются, то есть абитуриенты могут либо претендовать на оставшиеся вакантные места, либо повторно сдать экзамен в следующем году.

