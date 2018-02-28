ГЭЦ: 4 марта 36 846 учащихся сдадут экзамен

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Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ 4 марта пройдет первый этап выпускного экзамена для учащихся 9-х классов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ).

Предусматривается, что в этот день в общей сложности экзамен сдадут 36 846 учащихся.

Учащиеся могут уже с 23 феврая распечатывать "пропускные листы". Кроме "пропускного листа" им предлагаются "памятки", куда включены важные рекомендации, связанные с экзаменационным процессом, правила их соблюдения и другая необходимая информация.

Экзамен начнется в 11:00.

Управлять экзаменом будут 240 руководителей экзамена и 2 942 педагога-контролера.