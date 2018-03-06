ГЭЦ: 355 кандидатов отказались от участия в интервью

© Report

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) продолжает интервью с кандидатами, прошедшими регистрацию по объявленному 11 января интервью собеседования по 1126 вакансиям в 77 государственных органах.

Как сообщили Report в центре, собеседования организованы в 18-ти различных местах, включая Баку, а также гянджинский, шекинский, ширванский, гейгельский, лянкяранский, бардинский региональные отделы ГЭЦ, мингячевирский, губинский центры ASAN xidmət.

С кандидатами, прошедшими до сих пор регистрацию по этапу интервью, проведено 574 интервью. Пришли к заключению, что 206 из участвующих в интервью кандидатов соответствуют должности, на которую претендуют, а 363 - не отвечают требованиям. Результаты 5 человек признаны недействительными. 355 из прошедших регистрацию кандидатов отказались от участия, а 268 человек не принимали участия в интервью.

Не желающие участвовать в интервью кандидаты могут отменить свои обращения до 10:00 за день до интервью.

Процесс интервью с кандидатами продлится до 16 марта.