О нас

ГЭЦ 30 июля проведет вступительные экзамены в военные лицеи и Национальный университет обороны

ГЭЦ 30 июля проведет вступительные экзамены в военные лицеи и Национальный университет обороны Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 30 июля проведет вступительный экзамен в военные лицеи Министерства обороны и на курсы подготовки прапорщиков (на уровне среднего образования) при Национальном университете обороны.
Наука и образование
25 июля 2023 г. 12:15
ГЭЦ 30 июля проведет вступительные экзамены в военные лицеи и Национальный университет обороны

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 30 июля проведет вступительный экзамен в военные лицеи Министерства обороны и на курсы подготовки прапорщиков (на уровне среднего образования) при Национальном университете обороны.

Как сообщает Report, абитуриенты могут распечатать "лист пропуска на экзамен" на сайте ГЭЦ.

Абитуриенты должны иметь при себе "лист пропуска на экзамен" и документ, подтверждающий личность.

Абитуриенты, у которых нет фотографии в удостоверении личности, наряду с другими документами, должны иметь при себе справку, выданную учебным заведением (к удостоверению прикрепляется фотография участника размером 3х4 см, фото заверяется печатью).

При отсутствии одного из указанных документов абитуриенты не будут допущены на экзамен.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İyulun 30-da hərbi liseylərə və Milli Müdafiə Universitetinə qəbul imtahanı keçiriləcək

Самое важное

МИД: Пашинян вновь озвучил ничем не обоснованные мысли о ситуации в регионе
МИД: Пашинян вновь озвучил ничем не обоснованные мысли о ситуации в регионе
25 июля 2023 г. 09:55
Министр обороны Азербайджана находится с визитом в Турции
Министр обороны Азербайджана находится с визитом в Турции
25 июля 2023 г. 09:14
На расширение сети радиовещания на территории Азербайджана выделено 13,7 млн манатов
На расширение сети радиовещания на территории Азербайджана выделено 13,7 млн манатов
24 июля 2023 г. 20:52
М.М.Шихалиев, С.Ю.Алекберов и Я.С.Мамедов лишены званий и государственных наград
М.М.Шихалиев, С.Ю.Алекберов и Я.С.Мамедов лишены званий и государственных наград
24 июля 2023 г. 20:46
Джейхун Байрамов отбыл с рабочим визитом в Россию
Джейхун Байрамов отбыл с рабочим визитом в Россию
24 июля 2023 г. 19:14
ANAMA: На освобожденных территориях обнаружены еще 43 мины
ANAMA: На освобожденных территориях обнаружены еще 43 мины
24 июля 2023 г. 17:59
Президент: В период Отечественной войны западные журналисты пытались представить Азербайджан агрессором
Президент: В период Отечественной войны западные журналисты пытались представить Азербайджан агрессором
24 июля 2023 г. 15:47
Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью китайской медиакорпорации China Media Group
Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью китайской медиакорпорации China Media Group
24 июля 2023 г. 15:05
Президент Ильхам Алиев выступил на Шушинском глобальном медиа-форуме
ФотоПрезидент Ильхам Алиев выступил на Шушинском глобальном медиа-форуме
22 июля 2023 г. 02:14
Ильхам Алиев: Вопрос реинтеграции армян Карабаха зависит от того, когда они смогут избавиться от хунты
Ильхам Алиев: Вопрос реинтеграции армян Карабаха зависит от того, когда они смогут избавиться от хунты
21 июля 2023 г. 21:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi