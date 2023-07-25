ГЭЦ 30 июля проведет вступительные экзамены в военные лицеи и Национальный университет обороны

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 30 июля проведет вступительный экзамен в военные лицеи Министерства обороны и на курсы подготовки прапорщиков (на уровне среднего образования) при Национальном университете обороны.

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 30 июля проведет вступительный экзамен в военные лицеи Министерства обороны и на курсы подготовки прапорщиков (на уровне среднего образования) при Национальном университете обороны.

Как сообщает Report, абитуриенты могут распечатать "лист пропуска на экзамен" на сайте ГЭЦ.

Абитуриенты должны иметь при себе "лист пропуска на экзамен" и документ, подтверждающий личность.

Абитуриенты, у которых нет фотографии в удостоверении личности, наряду с другими документами, должны иметь при себе справку, выданную учебным заведением (к удостоверению прикрепляется фотография участника размером 3х4 см, фото заверяется печатью).

При отсутствии одного из указанных документов абитуриенты не будут допущены на экзамен.