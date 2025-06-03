ГЭЦ: 3,95% выпускников-отличников в Баку набрали менее 200 баллов на вступительных экзаменах

ГЭЦ: 3,95% выпускников-отличников в Баку набрали менее 200 баллов на вступительных экзаменах

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) представил статистические данные по итогам вступительных экзаменов в вузы и выпускных экзаменов в общеобразовательных учреждениях на 2024-2025 учебный год.

Как сообщает Report, материалы опубликованы в 12-м выпуске журнала "Абитуриент".

В прошлом году общеобразовательные учреждения Баку окончили 28 203 ученика, из которых 28 115 человек приняли участие в выпускных экзаменах.

Средний балл выпускников города по предмету языка обучения (62,03) на 11,66% выше среднереспубликанского показателя, по математике (38,05) - на 11,59%, по иностранному языку (51,73) - на 21,12%, а средний балл по всем трем предметам вместе (151,80) - на 14,92% выше.

На выпускных экзаменах по языку обучения 12,78% выпускников набрали 30 и менее баллов, 43,89% - в интервале 30-70, 43,33% - более 70 баллов. По математике эти показатели составили соответственно 52,82%, 27,85% и 19,33%, а по иностранному языку - 30,29%, 37,26% и 32,46%.

Всего аттестаты получили 28 113 человек. Из них 77,61% (21 819 человек) приняли участие во вступительных экзаменах по I-IV группам, а 92,48% (26 000 человек) подали заявления для участия в конкурсе по специальностям V группы на основании результатов выпускных экзаменов.

По итогам вступительных экзаменов 14 225 выпускников города (54,71% участников экзаменов) стали студентами. Из них 53,08% (7551 человек) поступили в государственные вузы по госзаказу, 3,53% (502 человека) - в частные вузы по госзаказу, 31,36% (4461 человек) - в государственные вузы на платной основе, 12,03% (1711 человек) - в частные вузы на платной основе.

3073 выпускника города набрали более 500 баллов, в том числе 964 человека - более 600 баллов. Наибольшее количество абитуриентов поступило в Бакинский государственный университет и Азербайджанский государственный педагогический университет.

Распределение показателей абитуриентов по интервалам баллов:

0-100 баллов - 8,24% (1798 человек), 100-200 баллов - 23,82% (5197 человек), 200-300 баллов - 21,83% (4763 человека), 300-500 баллов - 32,03% (6988 человек), более 500 баллов - 14,08% (3073 человека). Таким образом, только 46,11% абитуриентов города набрали более 300 баллов.

Внимание привлекает тот факт, что 3,95% абитуриентов города с отличными оценками в аттестате показали результат ниже 200 баллов. А подтвердивших свои школьные достижения, набрав более 500 баллов, всего 50,44%.