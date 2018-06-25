ГЭЦ: 27 июня более 70 тысяч школьников сдадут выпускной экзамен

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Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ 27 июня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет централизованный выпускной экзамен для выпускников средних общеобразовательных школ (9 и 11 классы) в Гяндже, Лянкяране, Ширване, Шеки, Сумгайыте и в Абшеронском, Агдамском, Агсуинском, Астаринском, Бардинском, Билясуварском, Геранбойском, Гёйгёльском, Имишлинском, Кюрдамирском, Огузском, Габалинском, Саатлинском, Сабирабадском, Шабранском, Самухском, Тертерском, Хачмазском, Евлахском и Зардабском районах.

Как сообщили Report в пресс-службе ГЭЦ, в целом на экзамене ожидается участие 70081 ученика ( по IX классу 39554, по XI классу 30527).

Участвующие в экзамене могут распечатать "Пропускной лист на экзамен" из интернета. Там же они могут распечатать "Памятку". С собой следует принести "Пропускной лист на экзамен" и оригинал документа, удостоверяющего личность.

Для учеников IX классов экзамен начнется в 10:00, для XI классов - 15:00.

Для проведения экзамена выделено в целом 87 экзаменационных центров.

Экзаменом будут управлять 275 руководителей экзамена и 3334 педагога-контролера.