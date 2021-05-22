О нас
Report Georgia
Аудио новости

ГЭЦ: 26 мая около 15 тыс. бакалавров сдадут экзамен в магистратуру

ГЭЦ: 26 мая около 15 тыс. бакалавров сдадут экзамен в магистратуру Заявки принимались посредством интернета с 30 апреля по 8 мая
Наука и образование
22 мая 2021 г. 09:56
ГЭЦ: 26 мая около 15 тыс. бакалавров сдадут экзамен в магистратуру
0 : 00
0 : 00

Государственный экзаменационный центр 26 мая проведет вступительные экзамены (вторая попытка) в магистратуру высших учебных заведений и Национальной академии наук Азербайджана.

Как сообщили Report в ГЭЦ, вступительные экзамены на уровне магистратуры пройдут в 7 городах и районах республики – Баку, Сумгайыте, Абшероне, Нахчыване, Гяндже, Мингячевире и Лянкяране, в общей сложности в 63 зданиях.

Экзамен начнется в 11:00 во всех зданиях и продлится 3 часа. За 15 минут до начала экзамена в 10:45 завершится время приема. Прибывшие после этого времени участники на экзамен допущены не будут.

В рамках мер безопасности в связи с COVID-19 для участников экзамена предусмотрено разное время входа в экзаменационное здание. Входить в здание будет разрешено только в медицинских масках, температура участников будет измеряться дистанционными термометрами.

Чтобы войти на экзамен, бакалавры должны иметь при себе следующие документы:

- Оригинал документа, удостоверяющего личность;

- Пропуск на экзамен;

- "Декларация о состоянии здоровья участника экзамена" (бакалавр должен распечатать декларацию с веб-сайта ГЭЦ вместе с пропускным листом на экзамен и подписать. Декларацию следует передать экзаменатору).

Лица, в документах которых обнаружены несоответствия, или у которых нет одного из этих документов, не будут допущены к экзамену.

Отметим, что заявки принимались посредством интернета с 30 апреля по 8 мая. Заявки на участие в экзамене подали 14 694 бакалавра. Из них 13 530 будут сдавать экзамен по азербайджанскому сектору и 1164 - по русскому.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке DİM: Mayın 26-da 15 minə yaxın bakalavr magistraturaya imtahan verəcək

Другие новости из категории

Марсоход Чжужун сошел с платформы и приступил к исследованию Марса
Марсоход "Чжужун" сошел с платформы и приступил к исследованию Марса
22 мая 2021 г. 10:27
Министр образования Турции посетит Азербайджан
Министр образования Турции посетит Азербайджан
21 мая 2021 г. 16:55
Азербайджан и Великобритания укрепляют сотрудничество в сфере образования
Азербайджан и Великобритания укрепляют сотрудничество в сфере образования
21 мая 2021 г. 16:23
Здание Азербайджанского медуниверситета отремонтируют
Здание Азербайджанского медуниверситета отремонтируют
20 мая 2021 г. 11:10
Состоялось очередное заседание Рабочей группы по образованию
ФотоСостоялось очередное заседание Рабочей группы по образованию
20 мая 2021 г. 10:14
Сегодня ученики IX и XI классов будут сдавать экзамен по азербайджанскому языку
Сегодня ученики IX и XI классов будут сдавать экзамен по азербайджанскому языку
20 мая 2021 г. 06:05
Cитуация с коронавирусом в школах Баку
Cитуация с коронавирусом в школах Баку
18 мая 2021 г. 18:06
Обнародовано число заразившихся COVID-19 за сутки учащихся и педагогов
Обнародовано число заразившихся COVID-19 за сутки учащихся и педагогов
18 мая 2021 г. 17:19
В Джалилабаде обнаружены исторические образцы албанского периода
ФотоВ Джалилабаде обнаружены исторические образцы албанского периода
18 мая 2021 г. 15:03
В Баку 40-летняя учительница скончалась от коронавируса
В Баку 40-летняя учительница скончалась от коронавируса
18 мая 2021 г. 14:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi