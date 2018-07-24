ГЭЦ: 26 июля экзамен сдадут 31904 абитуриента

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Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 26 июля проведет вступительные экзамены по II и III группам специальностей в высшие учебные заведения Азербайджанской Республики на 2018/2019 учебный год.

Как сообщили Report в ГЭЦ, экзамены будут проведены в 11 городах республики - Баку, Нахчыване, Гяндже, Сумгайыте, Мингячевире, Шеки, Барда, Гёйчае, Ширване, Лянкяране и Хачмазе в целом в 61 здании. Для управления экзаменами будут привлечены 217 руководителей экзаменов и 2585 учителей-контролеров из средних общеобразовательных школ.

Во всех регионах для наблюдателей, которые примут участие на экзамене, руководителей экзаменов и сотрудников охраны проводятся учебные семинары. В экзаменационных залах создаются условия для нормальной сдачи экзаменов абитуриентами, для обеспечения оперативности пропускного режима и безопасности на входе в здание, где проводится экзамен, установлены стационарные металлодетекторы. В целях обеспечения безопасности за день до экзамена проводится осмотр экзаменационных залов с участием сотрудников ГЭЦ и Особой государственной службы охраны, все экзаменационные залы, входные двери, здания опечатываются и передаются для охраны сотрудникам Главного управления охраны министерства внутренних дел.

Отметим, что на экзаменах ожидается участие 31904 абитуриентов. Из них 14993 абитуриента будут сдавать экзамен по II группе, 16911 абитуриентов сдадут экзамен по III группе.

Для освещения экзаменационного процесса в ГЭЦ аккредитацию прошли 55 представителей СМИ.

Экзамены во всех зданиях начнутся в 11:00 и продлятся 3 часа.