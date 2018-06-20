ГЭЦ: 21 июня 64800 учеников сдадут выпускной экзамен

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Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ 21 июня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет централизованный выпускной экзамен для выпускников средних общеобразовательных школ (9 и 11 классы) в Баку, Ширване и Нахчыванской Автономной Республике.

Как сообщили Report в пресс-службе ГЭЦ, в целом на экзамене ожидается участие 64800 учеников ( по IX классу 37029, по XI классу 27771).

Участвующие в экзамене могут распечатать "Пропускной лист на экзамен" из интернета. Там же они могут распечатать "Памятку". С собой следует принести "Пропускной лист на экзамен" и оригинал документа, удостоверяющего личность.

Для учеников IX класса экзамен начнется в 10:00, для XI класса - 15:00.

Для проведения экзамена выделено в целом 80 экзаменационных центров.

Экзаменом будут управлять 241 руководитель экзамена и 2939 педагогов-контролеров.