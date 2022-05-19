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ГЭЦ 21-22 мая проведет вступительные экзамены для 44 399 абитуриентов

ГЭЦ 21-22 мая проведет вступительные экзамены для 44 399 абитуриентов Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 21 мая проведет вступительный экзамен по III группе, 22 мая-по II группе.
Наука и образование
19 мая 2022 г. 12:50
ГЭЦ 21-22 мая проведет вступительные экзамены для 44 399 абитуриентов

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 21 мая проведет вступительный экзамен по III группе, 22 мая-по II группе.

Об этом Report сообщили в ГЭЦ.

22 мая состоится экзамен по географии для абитуриентов, выбравших подгруппы DT и TC по III группе специальностей.

Экзамены будут организованы в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Агстафе, Сумгайыте, Мингячевире, Шеки, Барде, Гейчае, Кюрдамире, Ширване, Сабирабаде, Сальяне, Лянкяране, Масаллы и Хачмазе.

С 13 мая участники могут распечатать "лист пропуска на экзамен" на сайте Государственного Экзаменационного Центра.

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Версия на азербайджанском языке DİM mayın 21-22-də 44 399 abituriyent üçün qəbul imtahanı keçirəcək

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